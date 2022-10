Congo-Kinshasa: 71e réunion du Conseil des ministres - Félix Tshisekedi évoque la participation de la RDC à la 77e assemblée générale de l'ONU

Le Conseil des ministres du gouvernement de la République, présidé par visioconférence le 30 septembre par le Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui a permis d'évaluer, à l'intention de l' exécutif, le niveau de participation de la République d émocratique du Congo (RDC) à la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Placé sur le thème " Un tournant décisif : des solutions transformatrices face à des défis intriqués ", le sommet mondial s'est avéré une belle opportunité pour la RDC de faire entendre sa voix sur l'échiquier international au sujet des enjeux nationaux et internationaux. Aussi, dans sa traditionnelle communication, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, a martelé sur le bénéfice qu'aura tiré son pays de sa participation à cette rencontre internationale où des questions liées à la sécurité, à la paix, aux changements climatiques, à l'économie mondiale post covid et à la lutte contre la pauvreté ont été abordées sans langue de bois.

Selon le compte-rendu ayant sanctionné ce Conseil des ministres, le président de la République, au cours de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU, a lancé " un appel au respect du droit international et surtout du multilatéralisme qui sont à la base de la création de l'Organisation des Nations unies ", des valeurs qui, a-t-il ajouté, " ont fait leur preuve au cours de notre marche collective ".

A cette tribune des Nations unies, Félix-Antoine Tshisekedi a également insisté sur l'importance de réformer le système actuel de cette organisation "afin de l'adapter aux défis de l'heure et de notre temps, en respectant les équilibres géopolitiques par l'accès de deux postes de membres permanents et deux autres des membres non permanents à l'Afrique, avec les mêmes droits".

L'opinion nationale qui attendait le chef de l'Etat sur le dossier de l'agression rwandaise a eu également sa part car il a, par devoir de vérité, usé des mots durs et appropriés à l'égard du Rwanda qui utilise un mouvement terroriste dit " M23 ", par procuration, pour attaquer la RDC. Une agression qu'il a qualifiée d'injuste et d'illicite sur le plan du droit international et ce, à l'indifférence de la communauté internationale et à l'impuissance de l'ONU.

" Ces organisations qui devraient appuyer un Etat menacé soutiennent malheureusement des mesures de restrictions affectant nos capacités de défense", a dénoncé le président de la République qui, par ailleurs, a appelé à la requalification du calendrier de retrait des forces de la Monusco. Une mission dont les faiblesses et limites ont été reconnues au plus haut sommet de l'administration onusienne.

Face à toute cette situation, l'autorité suprême du pays a tenu à rappeler la détermination du peuple congolais à défendre sa souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays, quel qu'en soit le prix. " Nous devions nous mobiliser tous et toutes pour cette cause existentielle ", avait martelé Félix Tshisekedi devant la communauté des nations.

Notons qu'en marge de ces assises, le Président de la République a eu des échanges avec certains dirigeants du monde et des organisations internationales.