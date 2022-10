Ile Maurice: Festival du livre de Trou d'Eau Douce - La France à l'honneur

Festival du livre de Trou d'Eau Douce, à nous le second chapitre

La deuxième édition du Festival du livre de Trou-d'Eau-Douce est amorcée. Ce festival qui prend plus d'ampleur cette année se tiendra sur quatre jours, soit du 6 au 9 octobre. La France est le pays invité d'honneur de cette année. Toute une pléiade d'auteurs et d'autrices est attendue, dont Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021, parrain de cet événement.

"Le Festival du livre de Trou-d'Eau- Douce sera un temps fort de ce dernier trimestre de l'année 2022. En raison de la qualité des invités, ainsi que de la densité des rencontres et des activités qui auront lieu pendant ces quatre jours, ce festival sera selon les propos de John Eric Nielsen "exceptionnel". C'est une grande première pour la littérature d'expression française", souligne Muriel Piquet-Viaux, directrice de l'Institut français de Maurice (IFM).

Les festivités autour du livre débuteront le jeudi 6 octobre avec une journée professionnelle, dont le commissaire sera l'auteur John-Erich Nielsen et qui se tiendra de 10h30 à 17 heures. Les trois autres jours les activités se tiendront sur la plage de Trou d'Eau Douce. Seront au rendez-vous une journée scolaire, une nuit de la lecture, des lancements de livres, des ateliers, des conférences, des pièces de théâtre et des intermèdes musicaux, entre autres. Le livre sera à vivre sous ses diverses facettes.

La délégation française est composée d'une dizaine d'auteurs et d'autrices dont Mohamed Mbougar Sarr, Caroline Laurent et Ananda Devi, entre autres. Tandis que l'univers du livre mauricien sera représenté par une trentaine d'invités. Il faudra aussi compter sur une forte délégation d'auteurs et d'autrices ainsi que des illustrateurs et illustratrices de La Réunion. Ces derniers animeront divers ateliers destinés au jeune public. Ils seront accompagnés par le président de l'association interprofessionnelle des métiers du livre de La Réunion, Philippe Vallée. Ce festival comprendra également 11 exposants dont des libraires et des éditeurs qui mettront leurs livres à l'honneur. La productrice de l'émission "Ocora, Couleurs du Monde" sur France Musique, Françoise Degeorges, sera également de la partie. Elle présentera une collaboration radiophonique en co-animation avec Miguel Hermelin et Finlay Salesse de Radio One.

"Ce festival a trois objectifs; à savoir aider les Mauriciens à lire en leur donnant accès aux livres, aussi les aider à aller vers l'écriture et enfin faire la promotion de Trou-d'Eau-Douce, notamment comment on peut y implanter la culture et l'éducation. Je compte chaque année inviter un pays différent en tant qu'invité d'honneur. L'année dernière, à cause du confinement c'était les auteurs et éditeurs mauriciens qui étaient mis à l'honneur. Cette année c'est la France, et les années d'en suite nous aurons d'autres pays. J'ai choisi comme premier invité la France car j'ai vu à quel point la France aide les auteurs et les artistes en général", souligne l'écrivain et fondateur de ce festival, Barlen Pyamootoo.

C'est en invitant chaque année un pays que Barlen Pyamootoo compte pérenniser cet événement. "Dans la liste des pays que nous pouvons inviter pour les prochaines éditions il y a l'Inde, le Japon, les Etats-Unis, l'Afrique du Sud. Mais à chaque fois que nous inviterons ces pays, nous consacrerons également une grande partie au développement de la littérature dans l'océan Indien. Nous mettrons ainsi la littérature de la région en avant. Je pense que cette littérature est en train de se développer et qu'elle est appelée à se développer encore plus", souligne le fondateur du festival qui ajoute : "Si vous ne pérennisez pas un festival, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Le festival dure quatre jours mais c'est en fait une année de travail avec les habitants de Trou-d'Eau-Douce et cette fois-ci avec l'IFM. Si on va travailler avec d'autres pays on va adopter le même système c'est-à-dire travailler avec les ambassades ou les hauts commissariats".

A noter que la Journée professionnelle du 6 octobre mettra en avant 25 intervenants, soit des auteurs, éditeurs, traducteurs et diffuseurs, entre autres. Cette journée s'adresse à l'ensemble des professionnels de la chaîne du livre, ainsi qu'aux auteurs mauriciens "en devenir". Ceux qui souhaitent rencontrer ces professionnels doivent au préalable envoyer un courriel pour solliciter un rendez-vous de 15 minutes à [email protected]. Les inscriptions doivent parvenir au plus tard le samedi 1er octobre avant minuit.