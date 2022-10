Ile Maurice: Mohamed et Mahomed au GM - "J'attendais à devenir PM" ironise Shakeel Mohamed

Une soit-disant "Breaking News" circule depuis la mi-journée hier. Une nouvelle qui annonce que Shakeel Mohamed deviendra vice-Premier ministre au sein du gouvernement de Pravind Jugnauth et Osman Mahomed, ministre des Infrastructures publiques. Il est aussi annoncé que Mahen Seeruttun deviendra le nouveau ministre des Finances.

Shakeel Mohamed dont on connaît l'humour pour répondre à de telles nouvelles, a affirmé : "Je pensais que j'allais devenir Premier ministre. J'ai mal négocié." Pour être plus sérieux, le bouillant député du Ptr a une nouvelle fois soutenu que les postes ne l'intéressent pas. "Moi je veux des changements fondamentaux. Je mène un combat au sein de mon parti, le Ptr, pour qu'on revoie les salaires des ministres, les pensions des parlementaires, la nomination des ambassadeurs, la nomination du président et des membres de la Public Service Commission et de la Local Government Service Commission ou encore la nomination du commissaire de police et du Speaker entre autres. Et non pour que j'occupe de tels postes. Et je veux que ces changements aient lieu maintenant et non avec des promesses à la veille des élections." Et s'il n'y pas ces changements ? "Je saurai quoi décider", a-t-il répondu.

Par contre, Osman Mahomed n'a pas répondu à nos messages. Du côté du ministère des Finances, on affirme que de telles rumeurs ne sont pas prises au sérieux.

Il nous revient que le message partagé serait l'œuvre d'un frustré du MSM. Il avait longtemps milité au sein du parti et recherchait quelques faveurs. Mais il a pris ses distances, car le MSM ne pouvait pas agir dans l'illégalité juste pour le satisfaire. Il sévit souvent sur les réseaux sociaux, semant régulièrement des doutes au sein de son ancien parti, car avec l'annonce de l'arrivée de Shakeel Mohamed et d'Osman Mohamed, il veut soulever la colère des ministres actuels et ceux qui pensent devenir ministres lors d'un remaniement ministériel.