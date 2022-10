Ile Maurice: UPSEE - Le nouvel exécutif constitué dans quelques jours

Vendredi se tenaient les élections de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE). Trois groupes de candidats étaient en lice. Au terme de l'exercice, l'équipe sortante a récolté le maximum de voix. "D'ici quelques jours, nous allons constituer le comité exécutif et assignerons les rôles et fonctions", expliquent Munsoo Kurrimbaccus et Arvind Bhojun, de l'UPSEE.

Ils expliquent que l'équipe a remporté ces élections "haut la main". Par exemple, plusieurs candidats élus ont obtenu chacun plus de 800 votes. Selon Munsoo Kurrimbaccus, il y a quatre ans, l'élection avait été effectuée pour apporter des changements cruciaux. En 2022, les membres ont voté massivement, observe-t-il.

Ainsi, 1 110 membres ont participé aux votes. "Habituellement, ce nombre tourne autour de 400 à 500 votants sur une totalité de 4 200 membres", ajoute-t-il. Pour Arvind Bhojun, le taux de participation à cette élection illustre les attentes des éducateurs vis-à-vis de leur instance syndicale. D'autant plus que le secteur pose davantage de défis quotidiens, indique-t-il. "L'éducation fait face à plusieurs problèmes, que ce soit au niveau de la nomination des recteurs, de l'indiscipline plus complexe à gérer dans les écoles ainsi que des problèmes relationnels et industriels entre autres. On doit trouver des solutions", avance-t-il. La réunion pour désigner les nouveaux dirigeants de l'UPSEE se tiendra dans les prochains jours.