Maroc: SM le Roi félicite le président irakien à l'occasion de la fête nationale de son pays

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République d'Irak, M. Barham Salih, à l'occasion de la fête nationale de son pays.

Dans ce message, le Souverain exprime, en Son nom propre et en celui du peuple marocain, Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de quiétude à M. Salih et de davantage de progrès et de prospérité au peuple irakien, dans la sécurité et la stabilité.

SM le Roi saisit cette occasion nationale pour réitérer Sa considération pour les relations fraternelles unissant le Royaume du Maroc et la République d'Irak, faisant part de Sa détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président irakien, pour les renforcer et les développer, en vue de servir les intérêts des deux peuples frères et contribuer à la consolidation des liens de coopération et de complémentarité entre les peuples de la Oumma arabe et islamique.