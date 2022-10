Congo-Brazzaville: L'association Access challenge promeut la vaccination contre la Covid-19

A travers la campagne de vaccination dénommée " Notre santé, c'est notre richesse ", qu'elle vient de lancer récemment à Kinshasa, l'association Access challenge entend stimuler l'adoption du vaccin covid-19 dans le pays comme stratégie pouvant réduire la propagation de cette maladie à côté d'autres mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains avec le savon, l'utilisation de gel hydroalcoolique et la distanciation physique.

Pour mener à bien la campagne, quatre ambassadeurs ont été désignés puis présentés à la presse. Il s'agit d'un musicien, de deux influenceurs et d'un spécialiste en communication. Selon l'un des ambassadeurs, Célé Manianga, président de la Commission de communication à la Coordination technique d'appui à la vaccination à Kinshasa, cette campagne est menée pour renforcer la confiance autour du vaccin.

Il a, par ailleurs, souligné que la campagne "One by one vaccination" est une campagne d'influence et des médias de masse à l'échelle de l'Afrique qui engage des influenceurs de confiance par le biais des médias sociaux et des médias traditionnels, afin de lutter contre la désinformation sur les vaccins, de renforcer la confiance autour des vaccins et d'encourager les gens à se faire vacciner.

Les influenceurs, a-t-il poursuivi, sont des leaders de divers secteurs de la société tels que le gouvernement, les médias, la musique, les arts et la culture, les sports, jeunes, les groupes confessionnels, etc.

" Nous concevons et mettons en œuvre des campagnes spécifiques à chaque pays autour des influenceurs les plus célèbres et les plus fiables, avec des informations conçues pour devenir virales ", a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le musicien congolais Deplick Pomba Nuance n'a pas caché sa satisfaction de se voir impliquer dans cette campagne. Il s'est dit prêt à " lutter contre la covid-19 et à faire du vaccin la priorité pour combattre contre cette pandémie ".

Précisons que l'initiative d'Access challenge est menée en partenariat avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, la Coordination nationale des programmes covid de la République démocratique du Congo, de l'Union africaine et l'Atrica. Outre ce pays, Access challenge a déjà lancé cette campagne dans plusieurs pays d'Afrique, à savoir la Tanzanie, la Zambie et l'Ouganda. Cette association met en œuvre des campagnes d'influence et des médias de masse à travers l'Afrique dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la maladie à virus Ebola, la pneumonie et autres.