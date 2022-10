Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - La communauté éducative mobilisée pour donner des compétences aux élèves

" Les enseignants, bénévoles, prestataires et partenaires, nous sommes mobilisés pour donner les compétences et la chance de réussir aux élèves ", a déclaré le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, le 3 octobre, jour de la rentrée des classes pour l'année scolaire 2022-2023.

Le ministre a souligné que les défis à relever sont énormes : réaménagement des curricula, digitalisation des méthodes d'apprentissage... Il a, par ailleurs, rendu un hommage aux enseignants qui, malgré les conditions de travail parfois difficiles, sont toujours présents pour accomplir leurs missions.

Aux élèves, Jean-Luc Mouthou a rappelé que le chemin de la réussite est celui de l'école. Au nom des élèves de l'école de Moukoundzi-Ngouaka, où le ministre a effectué sa descente pour constater l'effectivité de la rentrée, Ruth Bassanga, élève de CM2, a salué les efforts des pouvoirs publics pour rénover cet établissement scolaire. " Les conditions d'apprentissage sont améliorées, nous vous remercions ", a-t-elle indiqué.

Il convient de rappeler que pour cette année scolaire qui vient de commencer, les programmes réaménagés vont entrer en vigueur. Les niveaux de CP1 et CP2 pour le cycle primaire, la 6e et la 5e pour le collège sont concernés. Ce sont les contenus de mathématiques, de français, de sciences de la vie et de la terre qui ont été réaménagés. Les programmes de 4e et 3e connaîtront des modifications à partir de l'année scolaire prochaine.