Congo-Brazzaville: Deuxième édition du café des entrepreneurs - Les participants échangent sur la cherté des denrées alimentaires

Des dizaines de jeunes entrepreneurs congolais se sont donné rendez-vous à la deuxième édition " du café des entrepreneurs ", afin de discuter sur les potentialités du secteur agricole ainsi que sur les palliatifs concernant l'augmentation des prix des denrées sur le marché.

Organisé du 3 au 4 octobre à Brazzaville par le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophone(Cajef), en partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes entreprises, " le café des entrepreneurs" se déroule sur le " Comment nourrir le Congo ? ".

Ce moment de partage d'expériences, de formation et de réseautage rassemble, à la préfecture de Brazzaville, les décideurs publics et privés ainsi que les entrepreneurs afin de réfléchir sur les questions liées à la structuration et l'expansion des entreprises, en général, et de la vulgarisation de l'entrepreneuriat agricole, en particulier.

Selon le président Fabrice Andropov Agnangoye, le café des entrepreneurs est une manière de former et informer les jeunes sur les objectifs et la vision du Cajef. " Il est temps que les entrepreneurs apprennent que le moment est arrivé. Nous ne devrons plus passer du temps à assister mais, il faut se lancer et contribuer pleinement au développement du Congo, en pratiquant une agriculture à grande échelle. Nous lançons aussi un appel à l'endroit des pouvoirs publics afin de faciliter le processus de création d'une entreprise ", a-t-il déclaré.

L'un des participants à cette deuxième édition, le promoteur de la plateforme Digital Networker, Berry Mayembo, a indiqué que les jeunes devraient profiter de ce grand moment de partage afin de bien peaufiner leur projet et développer l'aspect relationnel.

Plusieurs sous-thèmes sont développés dans ces assises, notamment l'approche du Cajef sur "Comment nourrir le Congo ? ", " Le communautarisme économique en agriculture", "La culture entrepreneuriale", "L'élevage", "Comment monter un projet ? , "Le leadership entrepreneurial" et autres.