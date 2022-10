Congo-Brazzaville: ENI Congo - Le premier cargo de gaz liquéfié disponible en octobre 2023

Le président directeur général de la compagnie pétrolière Eni, Claudio Descalzi , à la tête d'une délégation, a présenté, le 1er octobre à Brazzaville, ses perspectives au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

Au cours des échanges, Denis Sassou N'Guesso et Claudio Descalzi ont évoqué la possibilité pour le groupe pétrolier ENI de renforcer sa capacité de production de gaz naturel liquéfié. Le renforcement d'installation d'ENI Congo permettra d'augmenter l'offre d'électricité à partir du gaz.

" C'est un projet très important qui va permettre d'augmenter la production du gaz au pays. Le monde traverse actuellement une crise énergétique. Mais nous avons du gaz au Congo. Le premier cargo sera disponible en octobre 2023. Le projet connaîtra deux phases (2023 et 2025) pour arriver à exporter autour de 4 milliards et demi de mètres cube par an. Il y aura aussi l'augmentation du gaz pour la partie domestique ", a annoncé le président directeur-général d'Eni au sortir de l'audience.

A travers sa filiale congolaise, Eni Congo va s'employer à améliorer les capacités de production de la centrale électrique du Congo basée à Pointe-Noire.

" Nous avons parlé de l'électricité en termes d'exploiter au maximum la centrale de Djeno qui peut donner 480 mégawatts. Nous devons améliorer la ligne haute tension jusqu'à Pointe-Noire, ainsi qu'à Brazzaville pour pouvoir obtenir le maximum de capacité d'exportation de l'électricité dans le pays ", a précisé Claudio Descalzi.

Rappelons que l'échange entre le chef de l'Etat et le président directeur général de la société Eni s'est tenu six mois après la signature entre le gouvernement congolais et le groupe Eni de l'accord pour l'augmentation de la production et de l'exploitation du gaz naturel liquéfié.

Installée au Congo depuis 1968, la société Eni s'est investie dans la production du ricin et de l'huile de ricin sur une étendue de 150 000 hectares. Cette production devra aider à promouvoir les biocarburants réputés écologiquement sains.

S'agissant de la crise énergétique que traverse le continent européen, " le Congo, comme d'autres pays d'Afrique, fait partie des partenaires importants pour l'approvisionnement de l'Italie en gaz ", a souligné Claudio Descalzi.