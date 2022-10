Congo-Kinshasa: Son dévouement et son assiduité en sont les motifs/Alfred Ndinga Obey réélu Coordonnateur National du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI a organisé, le 30 septembre dernier, à son siège de Lingwala, son Assemblée Plénière statutaire.

L'un des points inscrits à son ordre du jour a été l'élection des animateurs de la Coordination Nationale et du Conseil des Sages du Collectif. A l'issue des travaux qui se sont déroulés de manière démocratique et dans une bonne ambiance empreinte de convivialité, l'Assemblée Plénière a reconduit Monsieur Alfred Ndinga Obey, Coordonnateur National sortant, et la plupart des membres qui se sont dévoués pour la cause du Collectif depuis sa création. Leur mandat est de deux ans.

Ainsi, la nouvelle Coordination Nationale du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi se présente comme suit : au poste de Coordonnateur National, Monsieur Alfred Ndinga Obey. Comme premier, deuxième et troisième Coordonnateurs Nationaux Adjoints : Messieurs Felly Fwamba Mubalamate et Rigobert Mulonda Tshibola Mulume ainsi que Madame Peniella Kankolongo.

Aux fonctions de Secrétaire Rapporteur et Secrétaire Rapporteur adjoint, sont élus Monsieur Fabien-Eliezer Nzembela Kapiamba et Me Alain Kendewa Kombozi. Le Docteur Félix Kalonji assumera les responsabilités de Trésorier de cette structure. Ce, tandis que M. Jean-Marie Ilunga wa Mulumba En faveur de qui et M. Pierre-Damien Tshimanga Ngindu sont élus respectivement Caissier et Conseiller.

Parallèlement, au niveau du Conseil des Sages, la composition s'affiche de la manière suivante : Président : M. François Mazanga Mazanga Mazarin ; Vice-Président : M. Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi ; Secrétaire : M. Jean-Pierre Munoko Kadingu ; Conseillers : Mme Elodie Lusamba et M. Maurice Kanyinda.

Désormais, la destinée du Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/TSHISEKEDI repose sur les épaules des animateurs de cette équipe dont la mission la plus importante est la tenue du Conclave de l'unité, de la réconciliation et de la refondation de l'UDPS Originelle.