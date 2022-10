Congo-Kinshasa: Leader incontesté à Sakania - Serge Nkonde victime d'une jalousie mal placée !

Le Ministre Serge Nkonde

Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dit-on. C'est le cas du Ministre Serge Nkonde Chembo, parce que c'est de lui qu'il s'agit, dont la compétence et l'efficacité résistent à tous les assauts du doute.

Ce jeune acteur politique, ambitieux, plein d'avenir reste, jusqu'à preuve du contraire, le leader incontesté de Sakania et le porte étendard de cette partie de la République Démocratique du Congo, où on l'appelle affectueusement, " double brassard". Tenez ! Aux dernières élections décembre 2018, Serge Nkonde a été élu député nationale et aussi député provincial dans cette partie du territoire national.

Une distinction qui lui a valu une nomination à la tête d'un méga ministère, celui du Sport et Loirs, dont les réalisations qui ne sont pas à démontrer, font de lui l'homme à abattre. Une popularité qui suscité de la jalousie dans ce coin du pays.

Plusieurs de ses actions ont prouvé à suffisance la place de choix que Sakania occupe dans sa vie. Ce qui, malheureusement, lui vaut une campagne de diabolisation médiatique sans fondement, et qui serait bien orchestrée par les autorités provinciales actuelles du Haut-Katanga, pour la simple bonne de le salir, afin de le sortir du cœur du Président Félix-Antoine Tshisekedi, qui apprécie à juste titre les loyaux services qu'il rend avec dévouement à la nation.

Par malheur, ces instrumentalisés envoyés dans des médias pour le vilipender ne savent pas faire s'y mettre, d'autant plus qu'il n'est pas facile de prouver le mensonge et la tricherie, il faut bien être intelligent pour y arriver.

Et de se poser la question, y a-t-il un seul coin de la RD Congo très reculé soit-il, où le nom du Chef de l'État n'est pas connu? Quelle insulte! Tels sont les propos de ces instrumentalisés " sans foi ni loi ", qui sont passés sur les antennes d'une chaîne de télévision périphérique de Kinshasa, proférant des mensonges diffamatoires qui ne se reposent même pas sur une assise crédible. Rien qu'à suivre leurs allégations mensongères et rancunières, vous vous rendez vite compte du degré de jalousie sans motif, que le "double brassard" est victime, suscitant sans doute un étonnement. Même si en politique tous les coups sont permis, même en-dessous de la ceinture, disait l'écrivain congolais Thomas Kanza, il est quand-même évident de rester dans les faits, d'éviter les diffamations et autre, qui peuvent vous trainez dans les instances judicaires et vous conduire dans les geôles. La culture de la vérité doit être la boussole pour développer la RDC. Car ce n'est pas par l'usage des mensonges que cet état des choses arrivera.

Qu'à cela ne tienne, le prince coutumier, descendant d'une puissante famille du pouvoir coutumier, est non seulement adulé par sa base de Sakania, mais aussi et surtout apprécié par cette contrée entière.

Ministre national actuel des Sports et Loisirs, Serge Nkonde fait certainement peur à ses détracteurs et potentiels adversaires politiques qui craignent de le voir un jour prendre les commandes de la riche province du Haut-Katanga. Une seule recommandation leur est faite: " calmez-vous, l'heure n'est pas à la panique.

EG