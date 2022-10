Congo-Kinshasa: Le gouvernement veut doter le pays des logements sociaux

Le ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme, Pius Muabilu a pris l'engagement, ce lundi 3 octobre, de doter le pays des logements sociaux et intégrés.

Il a pris cet engagement en marge de la journée mondiale de l'Habitat, célébrée chaque premier lundi du mois d'octobre.

Pius Muabilu a également exprimé la volonté du gouvernement d'initier divers projets de résilience dans toutes les villes du pays.

" Toutes les villes bénéficieront de nos interventions grâce au financement des partenaires internationaux, dont l'association internationale de développement, la société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, l'agence Française de développement et la JICA, à travers divers projets de résilience urbaine qui vont améliorer les infrastructures et fournir les services de base, eau et électricité aux établissements humains ", a-t-il indiqué.

Il se propose en outre d'élaborer des plans urbains de référence d'assainissement et un programme urgent de lutte contre les érosions.

" Nous avons commencé à Kinshasa et Kananga avec respectivement le projet Kin-Elenda et le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga et offrir de l'emploi à nos populations à travers la nouvelle politique nationale de logement ", a poursuivi Pius Muabilu.

En RDC, cette journée mondiale de l'habitat est placée sous le thème : " Un habitat décent pour tous ".