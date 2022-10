Afrique de l'Ouest: Ouverture de la campagne de commercialisation du cacao- Les choses coincent à Accra…

Depuis au moins trois campagnes, la Côte d’Ivoire et le Ghana ouvrent simultanément les campagnes de commercialisation du cacao. Avec de nouveaux prix du Kg des fèves aux producteurs. Si la Côte d’Ivoire a annoncé 900 Fcfa Kg au bord champs depuis le vendredi dernier, pour la campagne principale qui a ouvert le samedi 1er Octobre 2022, ce n’est pas le cas au Ghana voisin ; pays avec qui la Côte d’Ivoire est dans l’Initiative cacao durable Côte d’Ivoire – Ghana avec entre autres ; la mise en œuvre du Revenu minimum décent, (Drd). Rappelons que le Ghana et la Côte d’Ivoire portent la mise en œuvre du Revenu minimum décent (Drd), qui est supporté par les industriels chocolatiers à raison de 200 dollars la tonne de cacao exportés et reversé aux producteurs

Malheureusement, le prix du Kg n’a pas été annoncé au Ghana le 1er encore moins le 02 Octobre2022. La raison ; le Ghana Cocobord,(structure étatique ), c’est à dire le régulateur et les parties prenantes « n’ arrivent pas à s’entendre sur un prix garantie aux producteurs. Rendez-vous avait été pris pour ce lundi 03 Octobre 2022. Mais au moment où nous mettions sous presse, la fumée blanche n’était pas encore sortie. C’est un fait rare (…) Attendons de voir…»

Dans la mouvance, au niveau de la notation financière, « après Fitch, Moody's enfonce le clou au Ghana » indique le très site d’information financière Sikafinances. En claire sa note continue de se dégrader. Chaque ouverture de campagne de commercialisation, l’Etat ghanéen contracte un prêt syndiqué sur le marché financier international.

Au Ghana, le Conseil du cacao (Cocobod), selon l’Agence ecofin, « devrait signer 29 septembre un prêt syndiqué de 1,3 milliard dollars, auprès d’un consortium de banques internationales et d’établissements locaux dans le cadre de la campagne 2022/2023. C’est ce qu’a indiqué la veille, Fiifi Boafo, porte-parole du régulateur de la filière ».

La même source ajoute que l’enveloppe en recul de 200 millions dollars par rapport à la somme contractée un an plus tôt permettra à l’organisme de procéder à l’achat de cacao pour la campagne qui devrait avoir débuté depuis ce mois d’Octobre2022. Pour ce nouvel exercice, les autorités prévoient une production de 850 000 tonnes de fèves contre une récolte attendue à 689 000 tonnes en 2021/2022 (la plus faible depuis 12 ans). Alors que le pays est dans une situation économique peu reluisante marquée par une inflation galopante et une dépréciation du cédi par rapport au dollar, le crédit contracté par le Cocobod devrait lui permettre d’injecter des liquidités dans l’économie dans les prochains mois. Qu’est-ce qui coince ? Pour rappel, le Ghana est le second producteur de cacao au monde. Le Ghana compte de près de 800 000 personnes.