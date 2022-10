Sénégal: BRVM - Baisse de 1,08% de l'indice Composite de la Bourse ce 3 octobre 2022.

L'indice BRVM composite (indice général de la Bourse) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 1,08% au terme de la séance de cotation de ce lundi 3 octobre 2022.

Le nombre de points de cet indice est ainsi passé de 205,32 points la veille à 203,11 points ce lundi 3 octobre 2022. De son côté, l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), a régressé de 0,77% à 162,35 points contre 163,61 points la veille.

Cette baisse des indices a influé négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui a baissé de 66,6 milliards de FCFA à 6113,937 milliards de FCFA contre 6180,537 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 18,513 milliards à8475,329 milliards de FCFA contre 8493,842 milliards de FCFA précédemment.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 427,668 millions de FCFA contre 1,684 milliard de FCFA la veille.

Le Top 5 est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 6 425 FCFA), BOA Sénégal (plus 5,18% à 2 540 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,91% à 2 245 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,77% à 1 100 FCFA) et BOA Mali (plus 3,23% à 1 600 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Palm Siem Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 10 175 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 7,14% à 8 320 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 7,05% à 2 045 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 5,52% à 3 850 FCFA) et Total Sénégal (moins 4,99% à 2 285 FCFA).