Angola: L'Exécutif encourage le marché des capitaux dans le pays

Luanda — La stimulation du marché des capitaux est l'un des objectifs de l'Exécutif, permettant d'accélérer le processus de restructuration et de redimensionnement du secteur public des entreprises (SEP), a déclaré lundi, à Luanda, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

Intervenant à l'ouverture de la semaine mondiale des investisseurs, promue par la Commission des marchés de capitaux (CMC), le gouvernant a souligné que la restructuration de la SEP s'appuie sur l'un des objectifs de la politique de soutenabilité des finances publiques du Plan national de développement (PND).

Le responsable estime que pour mieux reconstruire l'économie et générer de la prospérité pour les citoyens, la voie passe par des finances publiques durables et qu'il est nécessaire de soutenir les initiatives orientées vers les objectifs de durabilité, d'inclusion et de bien-être social.

Ottoniel dos Santos a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir des actions d'éducation financière continue, ainsi que d'impliquer toutes les institutions qui interviennent sur le marché des capitaux.

Il a souligné qu'avec le programme de privatisation en cours, certains processus de privatisation de la bourse avaient déjà été conclus.

Le secrétaire d'État a mentionné, à titre d'exemple, que toutes les actions de la BCI ont été placées par le biais d'une vente aux enchères à la Bourse, ce qui a entraîné une collecte de 16,5 milliards de kwanzas.

Il a également évoqué l'Offre publique de vente (OPV) d'actions ordinaires, dématérialisées et réglementaires, représentant 10% du capital social de Banque angolaise d'investissement (BAI), qui a permis d'encaisser 40,1 milliards de kwanzas, ainsi que l'introduction en bourse de 25% de la Banque caisse générale d'Angola (BCGA), qui s'est traduite par la levée de 20,2 milliards de kwanzas, totalisant 76,8 milliards de kwanzas.

Selon le responsable, ces processus donnent une indication sans équivoque que le marché des capitaux en Angola se solidifie et est prêt à remplir son objectif principal, qui est d'être un canal complémentaire de financement de l'économie angolaise.

Il a admis que des questions telles que la durabilité deviennent de plus en plus pertinentes dans le secteur financier et dans les politiques des marchés financiers.

"Il existe déjà des politiques publiques et des initiatives du Gouvernement angolais pour mobiliser des ressources financières afin d'atteindre des objectifs de développement durable (ODD)", a-t-il précisé.