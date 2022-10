Afrique du Nord: 1er Forum des jeunes d'Algérie - Des campagnes de nettoiement et de reboisement pour consolider l'esprit de citoyenneté

Tebessa — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé lundi au troisième jour du premier Forum des jeunes d'Algérie, accueilli par la wilaya de Tébessa, des campagnes de nettoiement et de reboisement sur plusieurs sites pour consolider l'esprit de citoyenneté chez les jeunes.

Ainsi, une campagne de nettoiement a été organisée au nouveau pôle urbain de la commune de Boulhaf Eddir parallèlement à une opération de plantation de plus de 8.000 arbres à la forêt Chaâchaâ de la commune frontalière d'Oum Ali.

Dans une déclaration à l'APS, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui a affirmé que ces actions tenues en marge du Forum représentent les toutes premières actions du CSJ depuis sa création et visent essentiellement à "consolider le sens d'appartenance à la patrie et souligner la nécessité de contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle par l'initiation et l'implication dans les activités de bénévolat".

Il a également assuré que la mission essentielle du CSJ est "de rendre effective la participation de ses membres à travers les 58 wilayas et partant à travers l'ensemble des jeunes d'Algérie", relevant que le message premier de ce Forum est "la consolidation des valeurs de citoyenneté, d'appartenance à la patrie et la contribution à l'édification d'une Algérie nouvelle conformément aux principes de la Révolution du 1er novembre 1954 et de la voie des révolutionnaires".

Le choix de la commune d'Oum Ali pour accueillir la campagne de reboisement initiée par le CSJ s'explique, a-t-il souligné, par le fait que c'est "une localité intérieure reculée et une commune frontalière où la nature est particulièrement dure qui fut durant la révolution libératrice une zone de transit pour les moudjahidine et constitue ainsi un lieu d'évocation des gloires de la Révolution et de jonction entre le passé et le présent".

De son côté, le conservateur des forêts de la wilaya de Tébessa Mohamed Adjib Aywadj a indiqué que l'opération de reboisement organisée en concert avec le CSJ s'inscrit dans le cadre du projet de réhabilitation du barrage vert qui traverse neuf (9) communes de la wilaya de Tébessa dont Oum Ali et vise à lutter contre les phénomènes de désertification et d'érosion du sol, préserver l'équilibre écologique et améliorer le cadre de vie des riverains.

Plus de 500 membres du CSJ ont pris part aux deux campagnes de nettoiement du nouveau pôle urbain à Boulhaf Eddir et de reboisement à Oum Ali avec une large implication de la société civile et des autorités sécuritaires et militaires.

Un match de football a été organisé, cet après-midi au stade 4 mars 1956 de Tébessa entre les vétérans de l'Itihad Tébessa et une sélection du CSJ.

Les participants ont, par ailleurs, visité les plus célèbres monuments touristiques de Tébessa dont la porte de Caracalla et la basilique Sainte-Crispine avant la clôture de la manifestation dans la soirée par une cérémonie de distinction des participants.