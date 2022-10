Seychelles: Le pays signe un accord de service aérien avec le Kazakhstan

Les Seychelles ont signé un accord bilatéral historique sur les services aériens avec le Kazakhstan qui permettra aux compagnies aériennes d'opérer des vols directs entre les deux pays, a annoncé dimanche le ministère des Transports.

L'accord a été signé en marge de la 41e Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal par le ministre des transports des Seychelles, Antony Derjacques et Talgat Lastayev, président du comité de l'aviation civile du ministère des transports et du développement des infrastructures du Kazakhstan.

Dans son allocution, M. Derjacques a déclaré que les Seychelles ont progressé à un rythme sans précédent depuis 2012 pour négocier ou étendre les accords de transport aérien avec d'autres pays.

"Ces accords ont stimulé la croissance économique de notre archipel, qui dépend tellement de l'accès aérien. Pour la première fois, Air Seychelles pourra voler directement vers Almaty et Astana, offrant une nouvelle option de voyage attrayante pour les voyageurs de loisirs du Kazakhstan qui souhaitent passer de nouvelles vacances originales dans l'océan Indien ", a-t-il ajouté.

Le nouvel accord s'ajoute au portefeuille d'accords de services aériens des Seychelles en Europe centrale et orientale. Ainsi, il étend la connexion des Seychelles à un marché source régional clé qui a été la clé de la croissance du tourisme aux Seychelles depuis sa réouverture en mars 2021.

Le Kazakhstan est le 9e plus grand pays du monde et le plus grand pays sans littoral. Une croissance rapide, alimentée par des réformes structurelles et des investissements étrangers directs, a transformé le pays en une économie à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Les volumes de trafic sortant vers l'océan Indien en provenance du Kazakhstan ont quintuplé au cours des deux dernières années.

"Le Kazakhstan est un pays rempli de surprises et nous sommes ravis que les citoyens des deux pays puissent désormais explorer les attractions de l'autre. Le Kazakhstan compte trois sites du patrimoine mondial culturel de l'UNESCO et deux sites du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO, et abrite 120 ethnies. Le Kazakhstan a déjà lancé une procédure de dispense de visa de voyage pour les Seychellois afin de faciliter les vacances ", a déclaré M. Derjacques.

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, dépendent fortement du tourisme qui est le principal contributeur à son économie.

Bien que l'industrie ait été gravement touchée par une baisse des voyages causée par la pandémie de COVID-19, le secteur se comporte mieux que prévu en 2021.

Lors de l'examen budgétaire de la mi-année en septembre, le ministre des Finances, Naadir Hassan, a déclaré que pour les six premiers mois de 2022, les revenus du secteur du tourisme ont augmenté et atteint 257 millions de dollars par rapport à l'année dernière, qui était de 87 millions de dollars pour Janvier à juin.