Sénégal: Retrait définitif du numéro 15 des lionnes - La FSBB immortalise Mame Maty Mbengue

Première femme africaine à entrer au Hall Of Fame de la FIBA, Mame Maty Mbengue a été honorée par la Fédération sénégalaise de football. Suite à la décision de la FIBA de nommer l'internationale sénégalaise dans la classe 2022, l'instance dirigeante du basketball sénégalaise a pris la décision hier, dimanche 2 octobre de retirer pour toujours le dossard 15 que portait la Lionne en Equipe nationale Féminine du Sénégal.

La FSBB indique cette décision historique est un acte honorifique pour magnifier le parcours exceptionnel de Mame Maty Mbengue et ancrer davantage sa mémoire dans l'histoire du Basket-ball sénégalais.

Selon l'instance du basketball sénégalaise, l'icône sénégalaise doit inspirer les futures générations qui trouveront dans la pratique du Basket-Ball un moyen de réalisation de soi par le travail au service d'un idéal.

"Sa longue carrière en Equipe Nationale du Sénégal de plus de 15 ans marquée par son leadership, son talent, son engagement au service du maillot national, fait de Mame Maty Mbengue une légende vivante. Ce sublime hommage à Mame Maty Mbengue est aussi une autre manière de saluer le travail remarquable de ses dirigeants et encadreurs au sein de l'équipe nationale du Sénégal et de la Jeanne d'Arc, son club", relève le communiqué de la FSBB avant de mettre en relief le palmarès plus qu'élogieux de Mame Maty Mbengue.

"Cinq fois médaillée d'or à l'Afrobasket (1984, 1990, 1993, 1997, 2001), deux fois médaillée d'or aux Jeux Africains (1995, 1999), 4 fois MVP de l'Afrobasket, médaillée d'or aux Jeux de la Francophonie en 1997, élue joueuse du Cinquantenaire de FIBA Afrique, Reine du Basket en 1990, arrivée en Equipe Nationale très jeune à 16 ans, Mame Maty Mbengue a joué avec ses glorieuses ainées que furent les Rokhaya Pouye, Aya, Mariéme Ba, Mame Penda Diouf etc. et avec sa génération des Mborika Fall, Aminata Kane, Adama Diakhaté, Khady Diop etc. Elle fut ensuite une passeuse de témoin à la génération suivante des Aya Traoré, Mame Marie Sy, Astou Traoré etc. ", rappelle la FSBB.