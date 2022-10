Madagascar: Malnutrition dans le Grand Sud et Sud Est - Le nombre d'enfants victimes estimé à 500 000 cette année

Madagascar n'est pas épargné par le fléau de la faim et la malnutrition. Selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le nombre d'enfants qui souffriront de malnutrition cette année est estimé à 500 000 dont 91 000 souffriront de la forme la plus grave.

C'est dans ce sens que l'UNICEF, le gouvernement et les partenaires de nutrition ont adopté un plan ambitieux pour la prévention et la réduction de la malnutrition aiguë dans le pays.

En réponse à la situation, l'UNICEF a intensifié ses efforts dans 15 pays les plus touchés par la crise de la malnutrition. L'Afghanistan, le Burkina Faso, le Tchad, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, Haïti, le Kenya, Madagascar, le Mali, le Niger, le Nigéria, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et le Yémen sont inclus dans un plan d'accélération qui prévoit 1,2 milliard de dollars dont 23 millions de dollars pour Madagascar d'ici à 2023. L'objectif est d'éviter une augmentation des décès d'enfants et d'atténuer les dommages à long terme de la malnutrition sévère.

Appui. Ce budget permettra de fournir des services de prévention, de détection et de traitement précoces de l'émaciation chez l'enfant et d'élargir l'accès aux aliments thérapeutiques prêts à l'emploi (ATPE) et aux autres produits nutritifs essentiels nécessaires pendant les crises.

Les gouvernements, les organisations philanthropiques et les donateurs privés se sont engagés à verser environ 577 millions de dollars depuis juillet en réponse à l'aggravation de la crise de la malnutrition infantile.