Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Octobre 2022

Burkina Faso : Ouagadougou- Des manifestations contre une mission de la Cédéao

Il y a eu des manifestations contre la mission de la Cédéao qui devrait arriver le 3 octobre 2022 à Ouagadougou. Vers 18h ce 3 octobre 2022, depuis les feux tricolores de l’hôtel Lancaster Ouaga 2000 (ex hôtel Laïco) jusqu’au restaurant la Perle, aucune circulation n’était possible à partir de 15h. Sur les lieux, des manifestants ont arboré le drapeau de la Russie et des pancartes qui affichent, entre autres, mentions : « Non à la Cédéao, A bas la France ! ».(Source : Burkina24)

Côte d’Ivoire : Présence de Damiba à Abidjan- La Police dément

La direction générale de la police nationale ivoirienne ( Dgpn) a démenti le lundi dernier, des informations fausses selon lesquelles la destination finale d'ex-autorités de la transition Burkinabè, notamment l'ancien chef de la junte Paul-Henri Damiba serait la Côte d'Ivoire. « Damiba est arrivé tout à l'heure à Lomé avec femmes et enfants. Mais il ne s'agit que d'une escale de quelques jours, car sa destination finale est Abidjan où une résidence sise aux II-Plateaux a été mise à sa disposition par les autorités ivoiriennes », Indiquaient des informations. (Source : abidjan.net)

Guinée : Dialogue politique- Une partie de l’opposition toujours pas d’accord

Le Gouvernement maintient toujours sa main tendue au quatuor « Rpg arc en ciel-Anad-Fndc politique-Cored » qui a rejeté une nouvelle fois le lundi 3 octobre 2022, le cadre de dialogue inclusif mis en place par les autorités de la Transition. Interrogé le lundi en début de soirée suite à ce nouveau rejet, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Mory Condé a invité ces quatre coalitions à venir autour de la table du dialogue. Mory Condé a fait savoir que de « nouvelles garanties » sont offertes par le Gouvernement. C’est notamment, la présence durant tout le long du processus, aux côtés du Premier ministre, du médiateur de la Cédéao Thomas Boni Yayi.( Source : africaguinee.com)

Niger : Migration irrégulière- La Cédéao en parle…

Une mission de haut niveau sur les questions de la migration irrégulière des jeunes des pays de la Cédéao en transit par le Niger s'est tenue à Niamey. Après des visites sur le terrain à Agadez, la mission des experts s'est réunie dans la capitale nigérienne pour tenter de cerner cette problématique de la migration des jeunes de la sous-région. Des recommandations ont été faites. (Source : aniamey.com)

Mali : Fonctionnement du Cnt- Des modifications en vue

La session ordinaire d’octobre 2022 du Conseil National de Transition s’est ouverte le lundi 03 octobre 2022 au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du Colonel Malick Diaw et de son homologue président du Conseil national de Transition de la Guinée. Ci-dessous son discours dans lequel il annonce un certain nombre de modifications dans le fonctionnement de l’organe parlementaire de la Transition. (Source : abamako.com)

Sénégal : Chute d’un mur à Iba Mar Diop- Des blessés, mais le pire évité

On a frôlé le pire le dimanche 2 octobre à Dakar au stade Iba Mar Diop Dakar où un pan du mur a cédé. Mais de nombreux blessés dont certains graves ont été enregistrés. Un mur du stade Iba Mar Diop s’est affaissé sur des supporters. C’était à l’occasion du combat de lutte ayant opposé Diekh Diam à Ibou Afia. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée, mais plusieurs blessés ont été dénombrés. (senegaalnet. com)

Togo : Après sa destitution- Damiba en exile au Togo

L’Etat togolais est muet sur cette exfiltration et cette nouvelle facilitation engagée par Faure Gnassingbé au Sahel le week-end écoulé, mais plusieurs chancelleries occidentales et plusieurs hauts responsables militaires du Faso assurent que l’ex-Président de la Transition burkinabé séjourne depuis ce 2 octobre au Togo. Pour une durée non déterminée. Paul-Henri Sandaogo Damiba est de retour au Togo depuis le 2 octobre.(source : alome.com)

Tchad : Durée de la Transition- Prolongation pour le chef de la junte

Des centaines de délégués réunis dans le cadre du « Dialogue national inclusif et souverain » (Dnis) au Tchad ont approuvé, le samedi 1er octobre, la prolongation de la période de transition de deux ans et le maintien à la tête de l'État du chef de la junte militaire, qui sera autorisé ensuite à briguer la présidence. Ces mesures ont été adoptées « par consensus », en l'absence d'une grande majorité des mouvements d’opposition et des organisations de la société civile, ainsi que de deux des trois importants groupes armés rebelles qui ont boycotté le « dialogue de réconciliation nationale » lancé le 20 août dernier. Les participants au dialogue national ont également décidé d’accorder un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois au prochain président élu. Ce dernier ne devra modifier « sous aucun prétexte » la Constitution pour faire un troisième mandat. (Source : Agence Ecofin)

Gabon : Débats parlementaires- Ouverture de la session ordinaire 2022-2023

Les députés de l’Assemblée nationale ont renoué ce lundi 3 octobre avec l’hémicycle à l’occasion de l’ouverture de la Session ordinaire 2022-2023. En présence d’un invité spécial en la personne d’Ahmed Mohamed Aljrwan, président du Conseil mondial pour la tolérance et la paix, ils entament une nouvelle session parlementaire de 9 mois, conformément à l’article 41 de la Constitution. Une session placée sous le sceau de la paix et de la tolérance et pour laquelle l’honorable Faustin Boukoubi invite le gouvernement à agir en faveur des Gabonais. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Situation socio-politique- L’archevêque de Bangui, s'inquiète

En Centrafrique, c'est la parole d'un homme de paix : le cardinal Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, s'inquiète de la montée des discours de haine dans son pays, sur fond de bras de fer entre pouvoir et opposition autour de la révision constitutionnelle. Pour cet homme d'Église – qui fut, il y a une décennie l'une des figures de la Plateforme des confessions religieuses de Centrafrique – pouvoir et opposition ont la responsabilité de faire retomber les tensions actuelles. (Source : abangui.com)