Congo-Kinshasa: CHAN-Algérie 2023 - la RDC débutera face à l'Ouganda le 14 janvier

La Confédération africaine de football (CAF) a publié ce lundi 3 octobre le calendrier officiel de la phase finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN), dont la phase finale aura lieu du 13 janvier au 04 février 2023 en Algérie.

Logés dans le groupe B, les Congolais débuteront la compétition le 14 janvier (16h TU) face aux Cranes de l'Ouganda, avant de défier les Eléphants de la Côte d'Ivoire, le 18 janvier (à 16h TU) et de clore la première phase par les Lions du Sénégal, le 22 janvier (à 19h TU).

Dans le groupe A, l'Algérie hôte partage l'affiche avec la Libye vainqueur du CHAN en 2014, ainsi que l'Ethiopie et le Mozambique. Tandis que le groupe C comprend le Maroc tenant du titre, le Soudan, Madagascar et le Ghana.

Composés chacun de trois équipes, les groupes D et E mettent en scène respectivement le Mali, l'Angola, la Mauritanie et de l'autre le Cameroun, le Congo et le Niger.