Soudan: Al-Burhan apprécie la performance de Corporation Générale de Radio et de Télévision

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a fait l'éloge de la performance de la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision, et a ordonné le lancement rapide de la diffusion officielle de la Chaîne Soudanaise d'Information et de la Chaîne de la Culture et de l'Héritage.

C'était déclaré lorsqu'il a reçu dans son bureau Lundi le Directeur de la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision, Ibrahim Al-Buzaie.

Al-Buzaie a déclaré à la presse qu'il a présenté au Président du Conseil de Souveraineté un briefing compréhensive sur la performance de la Corporation Générale de la Radio et de la Télévision et les efforts déployés pour résoudre tous les problèmes des employés afin de réaliser la satisfaction de l'emploi.

Il a indiqué qu'il a également informé le Général Al-Burhan sur la matrice des projets de la Corporation, qui comprend la modernisation des salles de diffusion et des studios, et de la nouvelle plateforme numérique.

Al-Buzaie a dit que le Général Al-Burhan a souligné l'importance de préserver l'héritage visuel et audio, en déclarant que la bibliothèque de la radio et de la télévision représente la mémoire de la nation Soudanaise, et qu'elle doit donc prêter une attention particulière sur le niveau national.

Il a noté que le Président du Conseil de Souveraineté a promis de résoudre tous les problèmes de la Corporation, y compris l'accumulation d'emploi et d'accélérer la publication de la loi sur la Corporation.