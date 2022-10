Gabon: Aubameyang sur Ronaldo Nazario, " Il était un peu gros "

L'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a révélé quelques anecdotes à propos de son bref moment passé ensemble à Milan avec Ronaldo Nazario.

L'attaquant de Chelsea a atterri à Milan en 2007 mais a été prêté à plusieurs clubs (Dijon, Lille, AS Monaco et Saint-Étienne) avant de partir définitivement en hiver 2011. Lors de sa première saison, quand Auba était encore dans l'équipe junior des Rossoneri, il a côtoyé un peu Il Fenomeno et se souvient encore de la forme physique de la star brésilienne.

" Pour être honnête, il (Ronaldo Nazario) était un peu gros à l'époque. Mais il était toujours le meilleur. Je n'oublierai jamais qu'Ancelotti l'a interrogé sur son état. Ronaldo a dit : Qu'est-ce que tu veux que je fasse, courir ou marquer des buts ? Ancelotti a déclaré : Marquer des buts. Le match suivant, il a marqué deux fois. Cela fait partie du caractère d'un attaquant. Lorsque vous gagnez en confiance, vous marquez des buts. Vous avez besoin de cette force mentale. ", a révélé l'attaquant de 33 ans selon Voetbalinternational.

Cependant, Aubameyang se rappelle comment il a dû prendre la porte, n'ayant jamais été à la hauteur à l'époque. " Je n'étais qu'un enfant parmi toutes ces stars. J'ai juste essayé d'en ramasser le plus possible dans ma carrière. A cette époque, Milan avait une très bonne équipe. Ronaldo, Maldini, Nesta... J'étais encore jeune et j'ai choisi de partir. ", a confié Auba à la veille du match de Chelsea en Ligue des champions contre Milan.