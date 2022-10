Algérie: ONPO - 335 agences de tourisme autorisées à organiser la omra de l'année 1444 de l'hégire

Alger — Le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), Ahmed Slimani, a annoncé lundi que 335 agences de tourisme et de voyages avaient été autorisées à organiser le rite de la omra au titre de l'année 1444 de l'hégire.

Jusqu'à lundi matin, l'office a accordé des autorisations d'organisation du rite de la omra au titre de l'année 1444 de l'hégire à 335 agences de tourisme et de voyages sur un total de 581 agences inscrites sur le portail algérien de la omra, a déclaré M. Slimani à l'APS.

Le nombre d'agences autorisées à organiser la omra pourrait être revu à la hausse puisque 55 autres dossiers sont en cours de finalisation, a ajouté le responsable.

Concernant le traitement des dossiers reçus sur le portail algérien de la omra, M. Slimani a fait état de 72 dossiers incomplets sur 467 dossiers téléchargés via le site du portail, dont 390 ont été acceptés.

Le premier vol pour la omra de l'année 1444 de l'hégire a été effectué le 1er octobre, a-t-il fait savoir, précisant que 11 agences avaient organisé des vols jusqu'à dimanche.

L'ONPO avait invité les agences de tourisme et de voyages désirant organiser la omra de l'année 1444 de l'hégire à s'inscrire et à retirer le cahier des charges afférent à l'opération via le portail algérien de la omra entre le 1er septembre et le 16 octobre, précisant que "les autorisations seront délivrées selon les rendez-vous fixés à travers le portail".

L'office avait également invité les propriétaires d'entreprises en charge de la omra en Arabie saoudite souhaitant établir des contrats avec des agences de tourisme algériennes pour l'organisation de l'opération à s'inscrire ou à activer leurs comptes via le portail algérien de la omra dans la rubrique dédiée à l'agent saoudien et à saisir les données requises à l'adresse https://bawabetelomra.dz, et ce, du 1er septembre au 16 octobre.