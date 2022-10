Algérie: ODAS - Lancement du 2ème appel à projets d'investissement agricole et agro-industriel

Alger — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, lundi dans un communiqué, le lancement, par l'Office de Développement de l'Agriculture industrielle en terres Sahariennes (ODAS), du 2ème appel à projets d'investissement agricole et agro-industriel au profit des opérateurs économiques.

Cet appel à projets est lancé depuis le 1er octobre sur la plateforme de l'ODAS (https://odas.madr.gov.dz/) et concerne sept (07) périmètres situés dans les wilayas d'El Meniaâ, Ghardaïa, Touggourt et Ouargla, précise le ministère.

Les porteurs de projets intéressés par l'investissement agricole et agro-industriel dans les wilayas du sud, sont appelés à introduire leurs demandes, via cette plateforme, du 1er au 21 octobre 2022, détaille le communiqué.

La fiche technique du périmètre (à imprimer à partir de la plateforme) objet de la soumission doit être intégrée dans le dossier transmis, a tenu à préciser le ministère.

A cet effet, le MADR "convie tous les opérateurs intéressés dans ce domaine à faire preuve de célérité dans les démarches et les procédures à mettre en œuvre".

En raison de l'importance des projets et de leur impact sur la production nationale notamment des céréales, les investisseurs sont informés que le cahier des charges intégrera obligatoirement les plans de culture et l'orientation des systèmes de production agricole vers des denrées stratégiques: blé dur, blé tendre, maïs grain, tournesol et betterave sucrière.

Pour les périmètres concernés, il s'agit de deux (02) périmètres à Hassi Gara et Hassi Fehal (wilaya d'El Meniaâ), un (01) périmètre à Mansoura (wilaya de Ghardaïa), un (01) périmètre à El Hadjira (wilaya de Touggourt) et enfin trois (03) périmètres à Hassi Messaoud, Hassi Ben Abdelah et Rouissat (wilaya de Ouargla).