Algérie: Session de formation à Alger sur "la conception de la formation dans le domaine des droits de l'homme"

Alger — Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) a organisé, lundi à Alger, une session de formation sur "la conception de la formation dans le domaine des droits de l'homme", et ce dans le cadre des efforts visant l'instauration et la protection de la culture des droits de l'homme.

Cette session a été organisée au profit des institutions nationales des droits de l'homme dans la région arabe, en partenariat avec le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme et le Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l'homme pour l'Asie du Sud-Ouest et la région arabe.

Supervisant l'ouverture de cette session, le président du CNDH, Abdelmadjid Zaalani a affirmé que cette session s'inscrit dans le cadre des efforts visant l'instauration et la protection de la culture des droits de l'homme, notamment à travers "l'activation des sessions de formation conformément à des programmes étudiés".

S'étalant sur quatre jours, cette session constitue "une opportunité pour échanger les expériences et les expertises en matière de formation des formateurs concernés par l'élaboration et la mise en œuvre des programmes liés aux droits de l'homme, à l'effet de renforcer le respect et la protection des droits de l'homme dans la région arabe".

Le secrétaire général du Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme, Sultan bin Hassan Al-Jamali a affirmé que cette session vise à "former des formateurs en matière de planification des programmes de formation, tant en termes d'analyse du contexte général, d'évaluation des besoins de formation, d'organisation, de présentation et des méthodes de la formation, que d'échange des expériences et des pratiques en matière de préparation de ces programmes".

La directrice du Centre de formation et de documentation des Nations Unies sur les droits de l'homme pour l'Asie du Sud-Ouest et la région arabe, relevant du Haut Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, Abir Khericha a salué l'organisation de cette session de formation qui vient jeter la lumière sur "les bases de la formation en matière des droits de l'homme et les différentes questions à prendre en compte lors de la planification du programme de formation dans ce domaine".

Elle a rappelé que le Centre avait auparavant organisé plusieurs sessions de formation au profit des institutions nationales des droits de l'homme, notamment sur le suivi et la documentation, la formation des formateurs et l'élaboration des rapports aux organes conventionnels.

En marge de cette session, une exposition intitulée "droits de l'homme et football" a été organisée dans le cadre de la campagne lancée par l'ambassade du Qatar en Algérie en vue de promouvoir le Mondial du Qatar 2022 par l'exposition des maquettes des stades devant abriter les matches de la Coupe du monde.