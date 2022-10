Algérie: Lamamra s'entretient avec le ministre d'Etat ougandais chargé de la coopération régionale

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu, lundi à Alger, avec le ministre d'Etat ougandais chargé de la coopération régionale, John Mulimba, qui effectue une visite de travail, a indiqué un communiqué du ministère.

"Les discussions ont permis de réaffirmer la volonté que partagent le Président Abdelmadjid Tebboune et le Président d'Ouganda, Yoweri Museveni, d'œuvrer au renforcement des liens historiques de fraternité et de coopération unissant l'Algérie et l'Ouganda dans le prolongement de leur lutte commune pour l'indépendance et de leur engagement panafricaniste au service des causes de l'Afrique et des pays en développement", précise la même source.

Ainsi et en prévision des prochaines échéances bilatérales, le ministre Lamamra, relève le document, "a examiné avec son interlocuteur les perspectives de consolidation du dialogue politique et de promotion du partenariat économique entre les deux pays de façon à tirer le meilleur parti des potentialités et des complémentarités de leurs économies".

En outre, poursuit le texte, "l'entretien a été l'occasion d'aborder la situation générale prévalant en Afrique et d'échanger sur les défis, classiques et nouveaux, qui entravent la réalisation des objectifs du continent en matière de paix, de sécurité et de développement".

Le communiqué note, à ce titre, que "l'Algérie et l'Ouganda, dont l'attachement aux principes du non-alignement est constant, ont réaffirmé la nécessité de promouvoir davantage l'action africaine commune dans le cadre de l'Union africaine en vue de prémunir les pays africains des tensions actuelles dans les relations internationales et du climat de polarisation qui en résulte".

"Enfin, les deux ministres sont convenus de renforcer la concertation et la coordination au sein des organisations internationales ainsi que du Mouvement des pays non-alignés", conclut le communiqué.