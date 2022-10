Madagascar: Jovena - 700 prélèvements par an pour s'assurer de la qualité des carburants

Le phénomène de carburants frelatés a inquiété les automobilistes ces derniers temps. Et la question qui se pose est de savoir si les sociétés de distribution pétrolière sont en mesure de garantir la qualité de leurs carburants.

Pour Jovena, une attention particulière est accordée à la chaîne d'approvisionnement et de contrôle qualité des carburants vendus dans son réseau.

Réglementations

"En complément des certificats de conformité et des certificats d'analyse fournis systématiquement à chaque livraison par nos fournisseurs, nous réalisons régulièrement des campagnes de contrôle qualité des carburants dans les dépôts d'approvisionnement et sur nos stations-services ", a expliqué la compagnie lors d'une conférence de presse tenue en marge du Salon de l'Auto. Ainsi, " 700 prélèvements par an sont réalisés et donnent lieu à plus de 5 000 points d'analyse afin de nous assurer de la qualité de nos carburants ".

Par ailleurs, comme pour toutes les compagnies pétrolières, les stations-services sont soumises à des réglementations conformément à un cahier des charges. " Le service de la météorologie légale et nos équipes contrôlent régulièrement l'ensemble des 105 stations-services du réseau. Grâce à notre laboratoire mobile composé de véhicules tout-terrain équipés de matériels professionnels, nous réalisons régulièrement des tests qualité des produits en station. Avec les inspecteurs réseaux et contrôleurs permanents, c'est une véritable patrouille-qualité qui se déplace avec l'équipement nécessaire à la réalisation des tests exigeants en station-service ".

Jauges électroniques

Notons qu'à Madagascar, les compagnies de distribution procèdent à un système d'achat groupé auprès des fournisseurs. Mais ce sont le système de stockage et l'amélioration des performances des carburants qui font la différence. " Afin de garantir un stockage sécurisé en station-service, et proposer des carburants de qualité Prémium, l'intégralité des cuves de Jovena sont régulièrement nettoyées. Les carburants additivés Premium essence et gasoil exclusivement disponibles dans nos stations permettent des économies de consommation et d'assurer une performance des moteurs ".

Par ailleurs, pour contrôler les cuves en temps réel ainsi que les éventuelles fuites et infiltration d'eau, des jauges électroniques sont installées dans les stations-services Jovena. " Nous sommes la seule compagnie à mettre en place des jauges sur l'ensemble de notre réseau. Elles permettent notamment un suivi des stocks et des approvisionnements depuis notre siège. En cas d'anomalies, le système émet une alerte et informe les responsables pour une action immédiate ". Notons que Jovena fait partie d'Axian, un groupe panafricain présent dans 9 pays et spécialisé dans 5 secteurs d'activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation.