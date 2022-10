Angola: Le Parc de Maiombe a besoin d'un sanctuaire

Cabinda (Angola) — L'absence d'un sanctuaire pour la réhabilitation des chimpanzés sous le contrôle de l'administration du Parc National de Maiombe et en possession des citoyens a été l'une des préoccupations de l'administrateur du parc, José Maria Bizi.

L'Angola, depuis de nombreuses années, a comme dépositaire fidèle des primates récupérés dans des cages et entre les mains des chasseurs, le sanctuaire naturel de TChimpounga, dans la ville congolaise voisine de Pointe-Noire, en République du Congo, où ils sont réhabilités avant d'être renvoyés à leur habitat, dans la forêt de Maiombe.

S'adressant à l'ANGOP, José Bizi a déclaré que son administration travaillait avec l'ONG espagnole qui gère le parc TChimpounga, au Congo, pour la possibilité de créer un sanctuaire à Cabinda.

"Nous travaillons avec d'autres institutions de protection des animaux dans les pays voisins pour trouver des politiques viables de conservation et de protection de l'écosystème animal et de consultation avec les communautés rurales", a-t-il indiqué.

José Bizi a dit que six chimpanzés sont en possession au niveau de Cabinda, qui rejoindront les 13 en réhabilitation au Sanctuaire de TChimpounga.

Le responsable a précisé que les voyages et le transfert des primates de l'Angola au Congo sont de la responsabilité de l'organisation non gouvernementale espagnole "Janne Goodall", qui gère également les primates et le sanctuaire de TChimpounga, dans la ville de Pointe-Noire, sous la direction de l'agence Wil@Life.

José Bizi décourage les personnes qui continuent d'insister et de ne pas respecter les lois de protection des primates, sous peine d'être tenus pénalement responsables.

"Ces primates ne doivent pas vivre dans des cages ou des prisons privées, car le lieu idéal pour leur réhabilitation, après capture est le Sanctuaire de TChimpounga puis retournés dans leur habitat naturel, la forêt", a-t-il renforcé.

À cet égard, José Bizi a affirmé que des appels ont été lancés avec le placement de panneaux dans les zones où il y a des mouvements de ces primates et la pratique incorrecte de la chasse, avec des informations décourageantes et avec des lois qui interdisent la chasse de ces animaux.

Le Parc de Maiombe a été créé en vertu du décret-loi numéro 38/11 du 29 décembre, couvrant 193 mille hectares, à partir de la zone forestière de Chipemba, dans la commune de Nhunca-Buco-Zau, la commune de Miconje (Belize).

Ouvert en 2013, il compte 200 inspecteurs et dispose d'une biosphère, où l'homme et l'animal peuvent cohabiter en harmonie.

Le sanctuaire naturel de Tchimpounga

Le sanctuaire naturel de TChimpounga, avec environ 200 primates, est le plus grand du continent africain et est situé en République du Congo, à 50 kilomètres de la ville côtière et portuaire de Pointe-Noire.

Il a été créé en 1992, inspiré par l'espagnole Jane Goodall, dont l'objectif est de réhabiliter les chimpanzés orphelins et victimes de pièges ou de maltraitance par des braconniers.

Il a une extension de 26 hectares.

Le gouvernement congolais en a confié la gestion à l'Institut Jane Goodall.

L'Institut national de la biodiversité et des aires de conservation d'Angola et l'Institut Jane Goodall ont créé un partenariat pour recevoir les primates angolais.