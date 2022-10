Madagascar: Matériaux - Du ciment alternatif à base de cendres de balle de riz

La valorisation des déchets agricoles, tels que la balle de riz, pour fabriquer du ciment, fait partie des recherches menées par l'ESPA.

Produire un ciment alternatif à base de matériaux locaux. C'est désormais possible après des recherches menées par l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) pendant une dizaine d'années. Les résultats ont été présentés hier, au Stade Barea à Mahamasina, en marge de la Journée mondiale de l'habitat. La fabrication d'un ciment alternatif se base sur un mélange de chaux et de pouzzolane.

Les recherches se sont focalisées sur des matières premi ères locales qui ont des propriétés pouzzolaniques telles que les cendres de balle de riz, le méta kaolin ou encore des pouzzolanes naturelles et autres. La balle de riz est un sous-produit obtenu après le décorticage du riz. Cette matière première, considérée comme un déchet agricole, est exploitable. " L'idée nous est venue à partir de recherches bibliographiques que nous avons menées. Madagascar produit localement près de quatre millions de tonnes de riz par an. À partir de cette production, nous pourrons collecter près de cent soixante mille tonnes de cendres de balles de riz. On peut déduire que la moitié peut être utilisée à fournir du ciment ", explique Hery Mikaela Ratsimbazafy, enseignant-chercheur à l'ESPA de Vontovorona, mention science et ingénierie des matériaux.

Efficace

La maîtrise des technologies de production afin de pallier le prix élevé des matériaux pour maçonnerie, tels que les ciments dans les différentes régions, a motivé les recherches. Chaque région a des matières premières qui lui sont propres et qui sont en grande quantité. " Le ciment produit à partir de chaux et de cendres de balle de riz a une propriété résistante. L'objectif de ces recherches est d'obtenir une meilleure qualité de produit avec un prix qui est beaucoup plus accessible.

Le ciment produit à base de pouzzolane et de chaux est utilisable comme un ciment alternatif. Il ne peut pas se substituer au béton armé à cause de se résistance mécanique qui est encore faible. Néanmoins, il pourrait être utilisé, par exemple, dans l'enduit et le mortier. Le ciment pourrait également être employé dans la stabilisation d'infrastructure routière. C'était le cas à Ambatondrazaka où son utilisation a été très réussie ", renchérit l'enseignant-chercheur. Dans les recherches menées, plusieurs étapes doivent être respectées.

" L'étude préliminaire nous a permis de faire une descente sur le terrain et de prélever des échantillons. L'étude en laboratoire permet aussi de caractériser des matières premières. Après les étapes d'étude, nous procédons à l'essai pilote pour confirmer les résultats dans le laboratoire. Dans le cadre de l'essai pilote, nous passons par 10 à 25% de la capacité de production afin de vérifier et de confirmer les résultats. Nous pouvons mettre le produit sur le marché pour le tester.

Enfin, nous pouvons créer l'entreprise ", livre le responsable. L'exploitation de cette matière première permet, selon les explications, de solutionner des soucis environnementaux dûs aux déchets agricoles. " Après la période de moisson, les déchets abandonnés s'amoncèlent sur une grande surface de terrain et parfois sur des montagnes. Ce dernier pourrait particulièrement obstruer l'évacuation d'eau ou il pourrait être nocif pour la santé lorsqu'il est brûlé. L'exploitation des cendres de balles de riz est une alternative efficace dans ce cas ", enchaîne le responsable.