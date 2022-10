Madagascar: Qualité de l'air - Modérée en ce moment

Atmosphère passablement acceptable à respirer, cette semaine, pour les habitants d'Antananarivo. D'après les données de Météo Madagascar, la qualité de l'air à Antananarivo était globalement modérée durant la semaine dernière, si l'on se réfère aux concentrations des particules fines (PM2.5, soit de diamètre inférieur à 2.5 micromètres).

En effet, ces particules fines étaient toutes au-dessus du seuil de 15μg/m3 recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans plusieurs localités où leurs concentrations ont été mesurées. Il s'agit d'Ambohidahy, au niveau du ministère de la Santé publique ; d'Ampandrianomby au niveau de la Direction générale de la météorologie ; d'Andraharo (UNICEF) ; de Soaniarana (CNRE) et d'Andranomena au niveau de l'ambassade des Etats-Unis. Les niveaux les plus élevés ont été relevés les 28 et 29 septembre 2022.

Cette semaine, du moins en ce début de semaine, les conditions météorologiques devraient rester favorables à la dispersion des polluants. Toutefois, la qualité de l'air reste, cette semaine encore, modérée. Au stade " modérée ", les concentrations des PM 2.5 devraient se situer entre 12μg et 35μg.

Entre 35μg et 55μg, la qualité de l'air est qualifiée de " malsaine pour les personnes sensibles " et entre 55 μg et 150 μg, elle devient " malsaine pour tout le monde ". Au-dessus de 150 μg jusqu'à 350μg, elle est " très malsaine " et au-dessus de 350, elle devient franchement " dangereuse ".