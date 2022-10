Madagascar: 43e Rallye international de Madagascar - Deux équipages de France dans la course

Le RIM version 2022 s'étalera du 14 au 16 octobre. Treize épreuves spéciales longues de plus de 190km seront au menu des concurrents.

Soixante-dix pour cent de nouvelles pistes. La fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM) a confié l'organisation du 43e Rallye international de Madagascar (RIM) au club TMF Rally. La version 2022 du RIM qui compte pour la cinquième manche du championnat de Madagascar des rallyes, s'étalera sur trois jours, les 14, 15 et 16 octobre et empruntera des pistes dans la région d'Analamanga et aussi d'Itasy.

Treize épreuves spéciales longues de 193,68km seront au menu des concurrents, et la distance totale avec les liaisons s'élève à 327,25km. "Des pilotes expatriés, deux équipages qui évoluent en France sont déjà au pays... L'inscription qui sera ouverte à partir de vendredi prochain en confirmera" a soufflé Jimmy Rakotofiringa président de la fédération, sans vouloir donner plus de précision. "Lors de mon passage à La Réunion pour assister au Tour de La Réunion, j'ai parlé avec un équipage local. Les Réunionnais ne sont pas encore prêts pour le moment vu que leur rallye est sur asphalte alors le notre est sur terre, ainsi la conception de la voiture n'est pas la même. On verra l'an prochain s'il pourrait louer une voiture ici ou préparer chez eux leur propre voiture" a-t-il poursuivi.

Spéciale de nuit

La fédération a cette fois confié l'organisation à un club. "Nous avons l'habitude d'organiser le Rallye du Boeny qui a été désormais assuré par un club local. Organisant le RIM, nous sommes prêts et fiers de l'organiser. Ce sera une occasion pour nous de redynamiser et d'apporter des innovations. Outre les spéciales habituelles, il y aura une spéciale de nuit, une spéciale longue d'environ 30km grâce à la collaboration avec les régions d'Itasy et d'Analamanga", a confié le président du club TFM Rally, Solofo Rakotomalala.

Le club organisateur proposera le super spéciale slalom au SRK le vendredi et le samedi à 15 heures pour ceux qui ne pourront pas aller apprécier les courses dans les spéciales. Les autres spéciales se situeront aux alentours du circuit slalom du SRK Imerin-tsiatosika. "70% des épreuves spéciales sont toutes de nouvelles pistes jamais empruntées"

Parcours

Vendredi 14 octobre :

12:44 (ES1) EPP Ampangabe-Ambohimizano (9,09km)

13:17 (ES2) CNAPS Vontovorona-Imerimandroso (14,16km)

15:00 (ES3) Super spéciale circuit slalom SRK (3,08km)

Samedi 15 octobre :

09:09 (ES4) Xt Voavindray-CNAPS Vontovorona 1 (10,38km)

09:35 (ES5) Andihazo-Soavindray 1 (29,28km)

12:42 (ES6) Xt Voavindray-CNAPS Vontovorona 2 (10,38km)

13:08 (ES7) Andihazo-Soavindray 2 (29,28km)

15:00 (ES8) Circuit SRK 2 (3,08km)

19:12 (ES9) CNAPS Vontovorona-Ambohibetanety (6,92km°

Dimanche 16 octobre :

07:39 (ES10) Soavindray-Andihazo 1 (29,28km)

8:38 (ES11) CNAPS-XT Soavindray (10,38km)

10:56 (ES12) Soavindray-Andihazo 2 (29,28km)

12:09 (ES13) Ambohimizano-Ampangabe Power stage (9:09km)