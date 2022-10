Madagascar: " Octobre rose " - Promouvoir le dépistage et l'autopalpation

Le cancer du sein, à l'origine de près de 700 000 décès dans le monde en 2020, figure, avec le cancer du col de l'utérus, parmi les types de cancers les plus fréquents à Madagascar et dans de nombreux pays du monde.

Dépasser les tabous, sensibiliser et inciter au dépistage. Durant le mois d'octobre, dans le cadre de la campagne annuelle " Octobre rose " consacrée à la prévention et à la sensibilisation sur le cancer du sein, les initiatives sont nombreuses pour informer, sensibiliser et inciter au dépistage de ce type de cancer. Faut-il rappeler que le fait de détecter très tôt la maladie, amenant à une prise en charge précoce, augmente les chances de guérison. En d'autres termes, dans neuf cas sur dix, le cancer du sein détecté précocement, peut être guéri. D'où l'intérêt du dépistage.

Démonstrations. Le dépistage reste, pourtant, une démarche rarement adoptée par les femmes à Madagascar. Seulement 10% d'entre elles se font dépister. L'autopalpation mammaire est particulièrement recommandée. La sensibilisation sur ce geste qui peut sauver la vie des femmes est au cœur des activités menées dans le cadre de la campagne Octobre rose. L'autopalpation permet à la femme une meilleure connaissance de son corps et permet, de ce fait, de détecter d'éventuels changements au niveau du sein. Dans le cadre des séances de sensibilisation figurent des informations et des démonstrations sur les étapes à suivre pour l'autopalpation mammaire.

Quatre villes. Diverses activités seront menées dans différentes localités de Madagascar, durant la campagne " Octobre rose ". Pour la Fondation Akbaraly, en particulier, quatre grandes villes, à savoir Antananarivo, Mahajanga, Sainte Marie et Fianarantsoa, abriteront durant ce mois, les séances de sensibilisation, notamment à propos de l'autopalpation des seins. Des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus sont également prévus. Ces séances de dépistage gratuit auront lieu respectivement au centre au centre Bardelli Mahajanga, du 1er au 10 octobre ; au CSBII Ankobahoba et Angiribe, du 8 au 15 octobre pour Sainte Marie ; au centre REX à Fianarantsoa du 10 au 20 octobre et au centre Kintana à Ambatomena pour Antananarivo, du 20 au 31 octobre 2022.