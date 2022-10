Madagascar: Environnement marin - Une énième baleine échouée

Une énième baleine échouée sur nos côtes. Des villageois d'Andimakabo ont découvert le corps sans vie de ce mammifère marin sur une plage, non loin de l'aéroport de Fascène à Nosy Be, à l'aube, dimanche. Cette baleine mesurait près de 14 mètres et pesait entre 10 à 15 tonnes, selon les estimations. Son corps aurait été déjà en décomposition, sa consommation a été interdite. Il s'agit du seizième échouage de baleine répertorié à Madagascar, en trois mois, selon la carte illustrant les baleines échouées à Madagascar, du mois de juillet au mois d'octobre, publiée par le ministère de la Pêche et de l'économie bleue (MPEB), hier. Les quatre échouaient à l'Ouest, et les douze, à l'Est.

Le baby boom, la mise bas des jumeaux, l'agressivité des mâles, l'asphyxie, les zoonoses et les autres parasites, la fatigue due au long trajet, depuis l'antarctique, la prédation, leur sensibilité aux ondes sismiques et aux champs magnétiques, la pollution sonore, et la pollution marine, sont cités par Paubert Tsimanaoraty Mahatante, ministre de la Pêche et de l'économie bleue, comme causes probables d'échouage des baleines. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique dirige des travaux de recherches scientifiques, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du développement durable, le ministère de la Pêche et de l'économie bleue, pour déterminer les causes exactes.

L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) appuie ces recherches. " L'échouage de baleine est un phénomène mondial. Des cas ont été répertoriés en Australie, en France et dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien, dernièrement. Pour le cas de Madagascar, le nombre de baleine qui a échoué ne représente que 1‰ (un pour mille) de la population qui migre à Madagascar, pour se reproduire. Environ douze mille à quinze mille individus migrent à Madagascar chaque année. Ailleurs, on compte jusqu'à trois cent cinquante baleines échouées", indique une source auprès du MPEB. Cette source souligne que la pêche aux baleines n'existe pas dans les côtes de Madagascar.