Burkina Faso: Insécurité au Centre-Nord - Zablo et d'autres villages de Kaya se vident de leurs populations

Zablo, un village de la commune de Kaya (chef-lieu de la région du Centre-Nord et de la province du Sanmatenga) situé à environ 5 kilomètres du centre-ville et traversé par la route nationale n°15 Kaya-Kongoussi ainsi que d'autres villages environnants dont Zorkoum, Dem et Bandogo se vident de leurs habitants ces derniers jours.

Selon les informations recueillies, la situation sécuritaire s'est dégradée suite à l'incursion à Zablo d'un groupe d'individus armés dans la journée du vendredi 30 septembre 2022 peu après 15 heures. Selon des sources concordantes, les visiteurs indélicats ont effectué des tirs à Zablo, incendié des lieux de commerce au yaar et dérobé des motocyclettes appartenant à des villageois ; les forces du Mal auraient intimé l'ordre aux populations de déguerpir.

Face à la situation de psychose, les habitants de Zablo et d'autres villages environnants ont décidé d'abandonner leurs productions agricoles dans les champs et autres biens pour fuir vers le centre-ville de Kaya. Et cela, à l'aide de tricycles, de charrettes à traction asinienne, de motos, de vélos et même à pieds. Cette dégradation de la situation sécuritaire dans les villages situés à proximité du centre-ville inquiète de plus en plus les nombreux habitants et les personnes déplacées internes de Kaya.

En rappel, des individus armés avaient retiré dans la matinée du 15 septembre 2022 le véhicule personnel et les téléphones portables du Naaba Têgré, chef du canton de Pickoutenga et par ailleurs ancien député et ancien président des chambres nationale et régionale d'agriculture. Le braquage armé s'était produit dans les encablures de Koutoula-Yarcé, un village situé à moins d'une dizaine de kilomètres du centre-ville de Kaya.

Dans la même journée du 15 septembre, les forces du Mal avaient saccagé le centre de production d'eau de l'ONEA à partir du lac Dem et installé à Zorkoum, village de Kaya. Le 17 septembre, des individus armés avaient visité le marché de Sian, un village de Kaya situé à une quinzaine de kilomètres du centre-ville.