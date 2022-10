Congo-Brazzaville: Musique chrétienne - Dorcas Mbayu sort un nouveau single

" Losambo Efutaka " est le titre du nouveau single de la chanteuse chrétienne Dorcas Mbayu, disponible depuis le 30 septembre sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

Produit par l'agence Noblesse communication que dirige Brel Nguimbi, le single " Losambo Efutaka " est une exhortation à la magnificence de la gloire divine. A travers cette mélodie inspirée, Dorcas Mbayu loue l'Eternel qui, par sa miséricorde, donne chaque jour le souffle de vie aux humains.

Chrétienne, Dorcas Mbayu est une auteure-compositrice et interprète de musique gospel. Elle est aussi conductrice de louanges et adorations.

Née le 5 janvier 1997 à Bwamanda, en République démocratique du Congo, Dorcas Mbilienga Mbayu a dès son bas âge été bercée avec ses autres frères et sœurs par leur mère, alors professeure et dirigeante de chorale des femmes à la Communauté évangélique du Christ en Ubangi (CECU/Bobito) aux sons des cantiques spirituels tirés des " Chants de victoire ". A 4 ans, elle intègre la chorale de l'école du dimanche où elle sera quelques années plus tard choisie comme dirigeante adjointe pendant un an avant d'aller poursuivre ses études à Kinshasa.

En 2009, alors qu'elle vient d'ouvrir son cœur pour recevoir Christ, elle va intégrer le chœur Asaph de l'Eglise évangélique Sainte Montagne, à Bukavu, où elle sera la benjamine du groupe. Elle va y grandir dans la parole sous l'encadrement de l'apôtre Baudouin Mulolo et de son mentor Julien Djonga.

Pendant qu'elle poursuit ses études à Kinshasa, Dorcas Mbayu met à la disposition du groupe de louanges de son église ses inspirations musicales qu'elle a gravées en 2011 sur un support écrit. En compagnie de son oncle Franck Molombo qui est aussi pianiste et coach, elle va prester dans différentes églises locales sous l'admiration des fidèles.

En 2017 alors qu'elle s'installe en France pour poursuivre ses études de psychologie, Dorcas Mbayu commence l'enregistrement de son premier maxi single de deux titres dont " Bikamwa " qui sortira en juin 2018 sous la direction de Glory Of God production et " Adonaï " dont le clip officiel sera mis en ligne par l'auteure elle-même, le 12 septembre 2020. Elle enchaîne avec " Tu dis ", une interprétation de " You Say " de l'artiste gospel Lauren Daigle, en mai 2019. Auparavant en 2018, elle va partager la scène avec des grands musiciens de renommée internationale lors de la seconde édition Acclamons Jésus, à Kinshasa.

Artiste-chrétien au talent qui ne se dément plus, la chantre Dorcas veut faire le tour du monde pour répandre l'évangile à travers sa voix. Elle est actuellement en plein enregistrement de son album qui sortira très bientôt.