Congo-Brazzaville: Ateliers vacances de peinture - Un moment particulier d'apprentissage et de partage

Ouverte le 4 juillet dernier, la deuxième édition des ateliers vacances de peinture, initiée par le musée Cercle africain à l'intention des enfants de 8 à 16 ans, a pris fin le 1er octobre avec la cérémonie de remise de certificats de participation aux apprenants.

Près d'une cinquantaine d'enfants a pris part aux ateliers de vacances de peinture, organisés par le musée Cercle africain afin de les éloigner de l'oisiveté, mais aussi pour leur apprendre à se familiariser avec le crayon et le pinceau, outils nécessaires en dessin et en peinture, a dit Chardin Alphonse Nkala, président du comité culturel du musée Cercle africain. Il a remercié la société Eni Congo qui a mis à la disposition de la population le musée Cercle africain, haut lieu de la culture et du savoir, les bienfaiteurs, les bénévoles, les partenaires et sponsors qui ont contribué à la réussite de cette activité. "La peinture contribue à la formation de l'humain.

Ces ateliers que nous organisons depuis deux ans permettent aussi de découvrir le talent qui sommeille chez les enfants. Bien suivis, demain ils peuvent en faire un métier et devenir pourquoi pas des futurs grands peintres du pays à l'instar de Marcel Gotène, Emile Mokoko, Trigo Piula, Remy Mongo Etsion ". Il a ajouté qu'à partir de l'année prochaine, ces ateliers vacances seront élargis à d'autres disciplines telles les arts dramatiques, la danse, l'écriture (roman, théâtre ou nouvelle).

Pendant trois mois, les peintres-formateurs Guillaume Makany et Ange Luttera Nzaou ont partagé leur expérience aux enfants en leur apprenant à colorer les dessins, à faire la synthèse des couleurs et à s'accomoder aux autres fondamentaux utiles en peinture. " Ces ateliers ont été un moment particulier d'apprentissage et de partage puisque nous avons appris les principes essentiels en dessin et peinture. Ils ont été aussi un moment de rencontres avec d'autres enfants, créant ainsi des amitiés profitables à l'avenir. Nos remerciements vont à l'endroit du musée Cercle africain pour cette louable initiative, aux encadreurs pour leur disponibilité et professionnalisme et aux parents qui ont compris l'intérêt que revêt la pratique de la peinture pour les enfants. Nous espérons qu'ils créeront les conditions pour notre retour au musée l'année prochaine ", a dit Emma Noëlle Kengué, s'exprimant au nom de tous les enfants qui ont participé aux ateliers vacances.

Traduisant la joie et la gaieté d'avoir passé de merveilleux moments avec les enfants lors de cet apprentissage en peinture, Ange Luttera Nzaou, au nom du collectif des encadreurs, a dit: " Le dessin est le premier langage avant l'écriture. il est présent partout dans notre quotidien (habits, voiture, maison ou chaise...). Ne sous-estimons pas le talent de nos enfants, nous devons continuer à les former pour que soient consolidées et approfondies les notions apprises cette année. Avec un peu de volonté ajouté à leur talent, nous pouvons faire d'eux des génies ", a-t-il conclu.

A la fin de l'activité, les enfants ont présenté à tour de rôle leurs toiles avant de recevoir les certificats de participation aux ateliers vacances de peinture. Les encadreurs ont été également congatulés pas les organisateurs des ateliers vacances.