Congo-Brazzaville: Aide humanitaire - Le Rifa à la rescousse dans deux hospices de vieillards

Une délégation du Réseau international francophone des aînés (Rifa), conduite par sa secrétaire générale Berthe Mayani, a visité, le 1er octobre à Kinshasa, le home de vieillards de Kabinda, dans la commune de Lingwala, et l'hospice Bolingo Kiwabuka, dans le quartier Kingabwa, à Limete. C'était à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées.

En plus de l'amour et de l'affection apportés aux pensionnaires des deux maisons qui abritent des personnes âgées, l'équipe de Rifa a également amené, dans sa gibecière, des produits de première nécessité à leur bénéfice. Il s'est agi des sacs de riz, de semoule de maïs et de sucre, des cartons de poissons salés, des poulets et des savons ainsi que du lait, des bidons d'huile de table et des paquets de jus et des pampers, etc.

Expliquant le sens de ce geste, Berthe Mayani a indiqué que la présence de la délégation du Rifa dans ces deux hospices des vieillards n'était pas seulement pour apporter l'aide mais entrait également dans le cadre de la lutte que mène cette organisation pour l'amélioration des conditions des personnes de troisième âge. " Nous luttons pour qu'elles restent actives le plus longtemps possible. C'est dans cette optique que nous initions, dans le cadre du plaidoyer que nous menons en leur faveur, des projets pour l'amélioration de leurs conditions qui puissent leur permettre de vivre le plus longtemps possible ", a souligné la secrétaire générale du Rifa. Elle a indiqué que la fête va au-delà du 1er octobre, étant donné qu'il y a un plaidoyer qui vise l'amélioration des conditions de vie des personnes de troisième âge.

De l'aide qui tombe à point nommé

Cette délégation du Rifa a été accompagnée par le directeur national des homes et hospices des vieillards de la République démocratique du Congo, Robert Malueki Saya, ainsi que d'une conseillère du ministre des Affaires sociales. L'occasion pour ce dernier de louer ce geste posé par le Rifa en faveur de ces deux maisons qui hébergent et encadrent les personnes âgées à Kinshasa.

Ce geste a également été salué par la gestionnaire du home de Kabinda, Cécile Kombi Bongongo, et le responsable de l'hospice Bolingo Kiwanuka, le père Kevin Serge Vumi, qui est également curé de la paroisse Saint Achille Kiwanuka. " Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale du troisième âge. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les membres de cette organisation non gouvernementale qui ont pensé à fêter avec ces personnes de troisième âge, en leur apportant ces cadeaux et en faisant leur joie en ce jour spécial qui leur est dédié ", ont souligné ces deux responsables.

Des individus encore actifs

Le directeur national des homes et hospices des vieillards, Robert Malueki, a relevé l'ambition de la structure qu'il coordonne et du ministère des Affaires sociales de faire des personnes de troisième âge des individus actifs. A l'en croire, il y a des projets qui sont en train d'être montés pour atteindre cet objectif. Cette vision est également soutenue par la Rifa qui lutte pour l'amélioration des conditions de ces personnes de troisième âge, ainsi que ces maisons qui les hébergent et encadrent. " Les vieillards ne sont pas un fardeau mais une richesse pour nous. Ce sont nos papas et nos mamans qui se sont sacrifiés pour nous. C'est à nous de leur rendre l'ascenseur et de les prendre en charge en nous occupant d'eux. Il faut nous dire qu'ils sont encore utiles et peuvent encore servir ", a souligné le responsable de l'hospice Bolingo Kiwanuka.

Les personnes âgées sont, a indiqué la secrétaire générale du Rifa, détentrices des savoir-vivre et savoir-être, des connaissances qu'elles peuvent transmettre aux générations montantes. Elles peuvent encore être actives et capables de travailler si on leur donne l'occasion. " C'est pourquoi, nous initions des projets dans ce sens. On doit faire en sorte que la législation et les mœurs comprennent qu'il y a des changements radicaux à mener pour l'amélioration des conditions des personnes de troisième âge ", a souligné Berthe Mayani.

Cette présence de Rifa et de toutes ces personnalités a fait la joie des pensionnaires de ces deux maisons des vieillards, qui l'ont manifestée par leurs gestes et leurs cris ainsi que les mots adressés à ces bienfaiteurs.