Congo-Brazzaville: Nasa Space Apps Challenge - Linvani Busness Académy partenaire de la première édition

Du 1er au 2 octobre a eu lieu à Pointe-Noire la première édition du Nasa Space Apps Challenge. La société Linvani Busness Académie (LMD) a tenu à apporter son soutien à cet événement qui marque sa volonté de stimuler l'émergence de l'écosystème numérique en République du Congo.

Encourager l'esprit de l'innovation chez les jeunes en suscitant leur envie de relever des défis, telle est la principale motivation qui a animé la société LMD à s'associer à la volonté des organisateurs du Nasa Space Apps Challenge. Ce challenge est une occasion idéale pour les participants à développer la capacité à travailler en équipe mais également d'être créatifs, réactifs et audacieux sur des thématiques mobilisatrices.

Pendant cet événement qui a regroupé des scientifiques, concepteurs, conteurs, fabricants, constructeurs, technologues, programmateurs informatiques et d'autres personnes impliquées dans le développement des logiciels, la société LMD a participé à la notation, à l'évaluation des projets dans le cadre des solutions innovantes apportées par les différents candidats.

Aussi, elle a aidé les participants à construire non seulement leur projet mais également à bien les présenter. En tant que partenaire mais également membre du jury, Dior Linvani, expert-comptable et directeur général de la société LMD, a fait savoir que sa structure avait pour vocation d'accompagner les jeunes dans le domaine de la formation et de l'entrepreneuriat.

Dans le cadre du Space Apps Challenge, sa société a offert aux candidats des solutions qu'elle a l'habitude de proposer aux différents jeunes professionnels du secteur public et privé, dans le cadre de l'éducation, la formation et la professionnalisation de leur carrière.

" Nous avons aidé les jeunes à construire et à bien présenter leur projet, que ce soit dans les différentes observations que nous leur avons faites pour bien présenter leur projet mais aussi pour les notations et évaluations pour encourager l'innovation en République du Congo ", a-t-il dit.

Aujourd'hui, la société LMD se projette de prospecter des cibles évoluant essentiellement dans le monde des affaires, notamment les professionnels des entreprises privées, les administrations, les particuliers y compris les étudiants, les entrepreneurs et bien d'autres. "Nous sommes une société qui œuvre pour accompagner le processus de développement en République du Congo, le développement passe aussi et surtout par la formation, une formation qualifiante pour donner les clés aux Congolais pour qu'ils soient plus compétents pour s'arrimer irrémédiablement au développement. L'objectif est de les assister, les accompagner dans leur parcours et leur processus entrepreneurial, en leur donnant des clés susceptibles à booster leur réussite ", a poursuivi Dior Linvani.

Notons que la société LMD est un organisme de formation qui excelle dans le monde des affaires, notamment la comptabilité, la fiscalité, les finances, l'entrepreneuriat et bien d'autres dans le but d'accompagner le processus de professionnalisation.