Congo-Brazzaville: CAN 2025 - La réouverture du processus de candidature annoncée par la CAF

Réuni le 1er octobre à Alger, le Comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement annoncé la réouverture du processus de candidature pour la 35e Coupe d'Afrique des nations (CAN) Total Energies 2025.

La CAF avait confirmé, le 30 septembre, sa décision de retirer l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée. " Pour la CAN 2025, la décision a été prise de ne pas continuer avec la Guinée parce que les infrastructures, malgré le grand effort déployé par les autorités, ne sont pas au niveau pour que la compétition puisse s'y dérouler. Il a été décidé de rouvrir l'appel à candidature pour la CAN 2025 ", expliquait Patrice Motsepe lors de la conférence de presse.

Cette CAN 2023 décalée en 2025 a été attribuée à la Guinée en septembre 2014. Le pays manque d'infrastructures sportives. Pire encore, l'augmentation du nombre d'équipes engagées à la CAN de 16 à 24 a rendu la tâche plus compliquée. Il faudra construire plus de stades, de terrains d'entraînement, d'hôtels... Le cahier des charges devient plus lourd à respecter.

Le président de la CAF a affirmé qu'une dizaine de pays avait déjà exprimé leurs intérêts. " Ce que je peux vous assurer, c'est que nous n'allons pas choisir un pays qui ne soit pas à un niveau adéquat pour remplir nos standards de qualité ", a promis le patron de la CAF.

Le Maroc, candidat malheureux à l'organisation de la CAN 2025, pourrait à nouveau se présenter, et l'Afrique du Sud qui a organisé la compétition en 1996 et 2013 est apte à l'abriter. L'Algérie pourrait aussi se présenter en profitant de ses infrastructures sportives qu'elle présentera lors du Chan 2023...