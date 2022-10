Afrique de l'Ouest: Gestion de l'affaire des 46 soldats détenus au Mali - Le RHDP apporte son soutien indéfectible au chef de l'Etat

Deux heures de réunion. Le Directoire du RHDP a tenu, hier à Cocody Vallon, sa neuvième séance de travail depuis sa mise en place le 28 février dernier à l'Hôtel Ivoire.

Présidée par Gilbert Kafana Koné, la réunion a permis d'aborder deux points, notamment l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali et le fonctionnement du parti au pouvoir. Plus précisément, Mamadou Touré, le porte-parole adjoint du RHDP, faisant le point de la rencontre, a expliqué dans les détails que la 9ème réunion du directoire est revenue sur la question des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali.

A l'instar de la Côte d'Ivoire entière, a-t-il relevé, le Directoire du RHDP a suivi avec un grand intérêt la magistrale allocution du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, à la tribune de la 77ème Assemblée Générale des Nations Unies. " Le Directoire adresse ses vives félicitations à Son Excellence Monsieur le Président de la République dont les interventions consolident sans cesse la posture diplomatique de notre pays au sein du concert des nations ", a indiqué Mamadou Touré.

Avant de donner la position du RHDP sur la gestion du dossier par les autorités politiques ivoiriennes. " Le Directoire exprime son soutien indéfectible à Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son engagement personnel, direct et constant pour une résolution pacifique du dossier de nos 46 soldats encore injustement retenus au Mali ", a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le porte-parole adjoint du RHDP a annoncé dans les jours à venir l'élaboration d'une importante déclaration de soutien aux inlassables initiatives diplomatiques engagées par le Président de la République Alassane Ouattara pour une issue heureuse et un retour rapide au bercail des soldats ivoiriens.

Sur le second point, Mamadou Touré a rappelé que les 123 départements administratifs initiaux du parti ont été morcelés en 350 départements politiques. Les animateurs de ces structures, a-t-il rappelé, ont été élus par la base le 23 juillet 2022, avant d'être investis le 12 septembre 2022 par le Président du parti, Alassane Ouattara. De même, il a fait savoir que les feuilles de missions des nouveaux secrétaires départementaux ont été finalisées et que ces derniers ont assisté à plusieurs séances de formation et d'information organisées, notamment le 20 juin et le 12 septembre 2022, pour préparer l'opérationnalisation des nouvelles structures décentralisées.

Pour ce qui est des perspectives, Mamadou Touré a indiqué que l'implantation du parti se poursuit. " Le processus de quadrillage des 350 départements politiques en zones et de création et de validation des secteurs et des comités de base est en cours d'exécution ", a-t-il ajouté. Avant de révéler que concernant le mode opératoire de l'identification des militants, un logiciel, dénommé e-militant, a été conçu pour collecter des données sur les houphouëtistes. " Ces données permettront une identification précise et réelle des militants ainsi que leur rattachement aux sections et aux comités de base ", a-t-il indiqué.

Le but du logiciel e-militant, a expliqué Mamadou Touré, est de constituer une base de données fiable. Il a annoncé pour bientôt le lancement de la carte de militant. Avant d'exprimer, pour terminer, la gratitude du Directoire au président de la République et président du parti pour sa présidence effective, le 12 septembre dernier, à la cérémonie d'investiture des secrétaires départementaux, ainsi que pour son soutien constant à l'important chantier de restructuration du RHDP.