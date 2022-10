Congo-Kinshasa: Concours inter-régional " Mon idée, mon entreprise " - Les universités de Lubumbashi et de Kinshasa se démarquent

Le projet " Aquaponie maraîchère à Lubumbashi ", présenté par le médecin vétérinaire André Okeke; " Lobiko ", porté par le médecin stagiaire Sephora Kapinga; et " La fleur " de l'étudiante en agronomie Élie Mbeki de l'Université de Kinshasa (Unikin) sont les trois meilleurs projets retenus en finale de la compétition organisée en deux phases, les 23 et 26 septembre, à l'Agence universitaire francophone (AUF) de Kinshasa.

En sa qualité de lauréat national du concours, André Okeke devrait représenter la République démocratique du Congo (RDC) à la finale inter-régionale (Afrique de l'Ouest ainsi qu'Afrique centrale et Grands Lacs), prévue du 10 au 14 octobre à Lomé, au Togo. Les jurys conjoints des Campus numériques francophones (CNF) de Kinshasa et Lubumbashi ont définitivement tranché sur le sort des six participants à la finale nationale organisée le 26 septembre. Sur les trois meilleurs candidats de la première étape tenue pour la phase ultime au niveau local à Kinshasa, deux ont aussi franchi le second cap. Élie Mbeki, déjà première sur le podium à la finale régionale ayant réuni les universités et instituts supérieurs de Kinshasa et Goma, le 23 septembre, était suivie de Séphora Kapinga. Les deux lauréates se sont retrouvées, en ordre inversé, sur le podium de la grande finale devancées par André Okeke, l'un des trois candidats alignés par Lubumbashi.

Élie Mbeki était pourtant déjà bien partie. Sa présentation avait à l'unanimité convaincu le jury vu que son projet " La fleur ", spécialisé dans la transformation d'épices en bouillons culinaires, était plébiscité meilleur sur les vingt et un proposés le 23 septembre. La future ingénieure en agronomie était talonnée par Séphora Kapinga dont l'application " Lobiko ", censée contribuer à accroître la qualité des soins en zone rurale, avait également fait mouche. Ecarté du podium à la finale, Moïse Mugomoka, étudiant à l'Institut supérieur d'informatique et de gestion de Goma, avait pourtant lui aussi séduit le jury de Kinshasa. Proposé comme alternative sûre aux extensions de cheveux synthétiques habituels assez prisés par les Congolaises, ses extensions 100% végétales et biodégradables en feuilles de bananier de " Malikiya bio hair ", son projet n'est pas passé en finale nationale.

Premier prix : un million de FCFA

Les deux épreuves tenues les 23 et 26 septembre, dans le cadre du concours inter-régional " Mon idée, mon entreprise ", avait mis en compétition les étudiants des universités membres de l'AUF de la RDC, avait souligné le Pr Kassoro, président du jury. Ils étaient en lice pour représenter la RDC à la finale inter-régionale (Afrique de l'Ouest ainsi que l' Afrique centrale et Grands Lacs). A savoir que " Mon idée, mon entreprise " est organisé par les directions régionales Afrique centrale et Grands Lacs ainsi que d'Afrique de l'Ouest de l'AUF.

Le concours était ouvert aux étudiants régulièrement inscrits au cours de l'année académique 2020-2021 ou 2021-2022. Ce, a rappelé René Galekwa du CNF de Kinshasa, dans " le but de promouvoir et de susciter l'esprit d'entrepreneuriat en milieu universitaire ". Offrant dès lors aux candidats issus des établissements membres de l'AUF " l'opportunité et les moyens de transformer leurs idées en projet d'entreprise ", avait-il encore précisé.

A l'instar des autres lauréats des différentes institutions d'études supérieures en lice dans leurs pays respectifs, le lauréat national André Okeke va compétir à la finale inter-régionale (Afrique de l'Ouest et Afrique centrale ainsi que Grands Lacs) comme susmentionné. L'AUF renseigne que " les deux lauréats à l'issue de la finale inter-régionale recevront chacun une enveloppe financière d'une valeur d'un million de FCFA (1 500 €) pour le premier et de sept cent cinquante mille FCFA (1 144 €) pour le deuxième ". Ces prix, précise-t-on, " seront remis pendant la semaine mondiale de la Francophonie scientifique qui aura lieu du 26 au 28 octobre 2022? en Egypte ".