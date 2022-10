Congo-Kinshasa: Grâce au séminaire de réflexion sur l'adoption du budget 2023 organisé par le Coref /ECOFIN - Les députés nationaux outillés sur la crédibilité et le renforcement de la discipline budgétaire

Dans l'objectif d'informer les participants des raisons pour lesquelles il est important d'avoir un budget crédible d'un côté, et de convenir de ce que le Parlement peut faire pour promouvoir un budget crédible à la République démocratique du Congo, d'un autre, que s'est tenue hier, lundi 3 octobre 2022, au cercle de Kinshasa, le séminaire de réflexion sur la crédibilité du budget national.

Ces assises qui ont réuni les élus membres de la Commission Economique et Financière de l'Assemblée Nationale ont été organisées par le Comité d'Orientation de la Réforme des Finances publiques, (COREF) avec l'appui financier de la BAD à travers la Cellule d'exécution des financements en faveur des Etats fragiles (CFEF). Elles ont été animées par les experts du Fonds Monétaire International (FMI).

Les élus nationaux membres de la commission économie, finance et contrôle budgétaire ont eu à écosser tous les aspects qui constituent la brume opaque à la crédibilité du budget national en vue de relever le défis quant à ce. Pour bien identifier les failles, une analyse comparative entre les pratiques parlementaires internationales d'une part, et les procédures parlementaires sur la gestion des finances publiques en République Démocratique du Congo, d'autre part a été faite. A l'issue de celle-ci, il a été remarqué, comme le prouve plusieurs études diagnostiques réalisées par les institutions et organismes internationaux, que la République Démocratique est, depuis un temps, confrontée au problème de crédibilité du budget, tant en prévision qu'en exécution.

Pour cause, il a été démontré qu'il existe plusieurs causes du manque structurel de crédibilité budgétaire dont : le cadrage macroéconomique et budgétaire, les prévisions des régies et ministères, les cohérences budgétaires et le PLF, ainsi que la discussion sur le PLF au parlement.

Par ailleurs, ce séminaire s'est également inscrit dans le cadre de renforcement de la discipline budgétaire tant au niveau de la chambre basse du parlement qu'au niveau du gouvernement national. C'est ainsi d'ailleurs, que les ressortissants de cette chambre, organe législatif qui joue un rôle crucial de supervision dans le processus budgétaire et dont les membres ont pour mandat de veiller à la transparence et la responsabilité de la gestion budgétaire, se sont affichés en avant-gardistes et acteurs majeurs pour l'amélioration de la performance budgétaire du pays.

A travers ces assises, les députés nationaux membres de l'ECOFIN se sont aussi focalisés sur le rôle du parlement en matière budgétaire. Et, c'est sur le domaine de l'évaluation des prévisions macroéconomiques et leur impact sur les prévisions des recettes ; l'exhaustivité de l'information budgétaire fournie au parlement et le droit d'amendement parlementaire.

Au terme du séminaire, il a été noté l'importance du budget crédible, lequel permet d'exécuter les politiques du gouvernement, telles qu'approuvées par le parlement, y compris son rôle dans la politique macroéconomique. Ainsi, les élus ont conclu que les dépenses doivent être exécutées conformément aux règlements et les crédits doivent être répartis de manière égale entre les ministres, conformément aux budgets respectifs. A la question de comment renforcer le rôle du parlement dans la promotion d'un budget crédible, il a été dit que le rôle de cette chambre doit être concentré sur le gouvernement et éviter de s'approprier ses responsabilités.

Pour rappel, ces assises tenues par le COREF ont été animées par les experts du Fonds Monétaire International dont notamment, M. Harry SNOEK, Consultant au FMI/Département des finances publiques, et M. Ephrem Ghonda Makiadi, Conseiller régional en gestion des dépenses publiques au Centre régional de développement des capacités du FMI pour l'Afrique centrale (AFRITAC Centre). Elles ont connu la participation de plusieurs hautes personnalités du pays et visait à renforcer les capacités d'analyse des députés nationaux membres de la commission ECOFIN, afin de mieux préparer les travaux parlementaires pour l'adoption du budget 2023.