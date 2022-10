Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'ONG Congo Focus lance le centre BONGWAMA, une maison de formation professionnelle

L'ONG Congo Focus lance officiellement le centre multi-formation dénommée BONGWAMA à Kinshasa. La cérémonie du lancement de ce centre a eu lieu ce 27 septembre à Badara dans la commune de Kimbanseke, en présence de sa présidente Sephorha Bidwaya.

Le dit centre compte plusieurs filières à savoir, la coupe et couture, l'art culinaire, l'informatique, entrepreneuriat, mécanique auto, pâtisserie, langue et alphabétisation. L'organisation de ces filières permettra à coup sûr aux apprenants d'être compétitifs au marché de l'emploi une fois la formation terminée. La formation étant gratuite, les bénéficiaires de ce centre se comptent parmi les membres de la structure non gouvernementale, seule les personnes détenant la carte de membre de Focus Congo sont habilitées à suivre une formation selon la filière.

Au cours de la cérémonie du lancement du centre, la présidente Sephorha BIDWAYA a exhorté son personnel au professionnalisme et à la discipline dans l'encadrement des apprenants. Car, dit-elle, le centre BONGWAMA a été créé dans le but de rendre ses apprenants compétitifs dans le marché de l'emploi, une fois la formation terminée. A l'en croire, le centre va ajouter un plus dans les savoirs des jeunes mais aussi des adultes congolais rester au chômage pendant longtemps.

Sephorha BIDWAYA annonce pour bientôt la création d'une grande usine de confection des gens dans la capitale Kinoise dont les plus grands bénéficiaires proviendront du centre BONGWAMA. L'ONG Congo Focus poursuit également un but dénommé zéro chômage dans le cadre d'un projet d'épargne Association villageoise d'échange, d'épargne et de crédit, AVE, qui octroie des crédits à plus de 50 de ses membres.