Ile Maurice: Grand-Gaube - Un policier surpris en train de fumer un joint

Après avoir terminé son service, dimanche, ce policier de 23 ans, posté à Triolet, a pris place à bord de sa voiture. Vers 20 heures, une équipe de la Divisional Supporting Unit s'est approchée de la voiture et a retrouvé le policier et un cuisinier de 23 ans. Alors qu'un des agents interrogeait le cuisinier, ce dernier devait laisser tomber un sac en plastique contenant une quantité de drogue. Le jeune homme devait soutenir qu'il s'agissait de "gandia sa misié, pou mo fimé".

Le policier, qui compte trois années de service, et le cuisinier ont été arrêtés et conduit au poste de police. En visionnant les images des caméras Safe City de la région, les policiers devaient remarquer qu'après avoir terminé son service à la fête de Saint-Michel à Grand-Gaube, leur collègue a pris place à bord de sa voiture et s'est mis à rouler un joint qu'il a ensuite fumé. Après son interrogatoire, la police a autorisé le cuisinier à rentrer chez lui.

Ils ont procédé à un test de salive sur le policier mais le résultat n'a pu être déterminé. Le policier devait accepter de se soumettre à un test sanguin, pour confirmer s'il était sous l'influence d'une drogue. Il a été placé en détention pour "being in charge of motor vehicle under the influence of dangerous drug".