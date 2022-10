Ile Maurice: Accident impliquant trois véhicules à Réduit - Un des conducteurs positif à l'alcootest

Un accident impliquant trois véhicules est survenu sur l'autoroute à proximité de l'autopont de Réduit dans la soirée d'hier, lundi 3 octobre. L'un des conducteurs était positif à l'alcootest et a été placé en cellule de dégrisement.

La première collision a eu lieu entre une BMW et un van. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, la voiture était renversée alors que le van était sur le flanc. Les deux conducteurs, âgés de 55 ans et 27 ans respectivement, n'ont pas été grièvement blessés. Mais tous deux ont affirmé à la police qu'après l'accident, une voiture blanche a percuté les deux véhicules déjà renversés et a continué sa route.

Plus tard, un homme âgé de 31 ans s'est rendu au poste de police de Moka et a concédé qu'il était dans un accident à Réduit. Par la suite, il a eu un pneu crevé et il a dû s'arrêter un peu plus loin pour changer de roue. Ce n'est qu'après qu'il s'est rendu au poste de police. L'alcootest pratiqué sur lui était positif et il a été placé en cellule de dégrisement.