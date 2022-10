Sénégal: Mbour - Pour la culture de l'excellence et bâtir un système éducatif performant - AMDEM distribue 2500 kits scolaires

Le mouvement "Agir avec Macky pour le développement de Mbour" (AMDEM) a procédé à la remise de kits scolaires destinés à 2500 élèves de la commune, à la suite de cours de vacances organisés par sa commission Education.

Cheikh Issa Sall, le président d'AMDEM, par ailleurs maire de Mbour et directeur général de l'Agence de développement municipale (ADM), a inscrit cette démarche dans le but de préparer une nouvelle génération de dégourdis et de travailleurs.

A l'en croire, cela repose sur trois piliers fondamentaux : l'éducation, la santé et l'environnement. L'initiative a pour finalité de bâtir un système éducation performant et résilient et formant des talents. L'organisation de cours de vacances distinguant les plus méritants et ceux de familles démunies ou modestes le consolide. Par conséquent, la 5ième édition de ces cours de vacances a vu plus de 7500 enfants participer à cette activité. Il considère cette activité pilotée par AMDEM comme une contribution à la démarche de l'Etat pour l'effectivité du concept "Ubbi tey, jang tey", avec la distribution de ces kits.

Sous un autre registre, il est revenu sur l'action de l'équipe municipale consistant à la mise à disponibilité des écoles et des classes dès la rentrée, par des actions diverses : dératisation, désinsectisation, désinfection et lavage avec différents produits dans le but de les rendre propre et de les réhabiliter. Le maire de Mbour entend aussi installer des poubelles dans les écoles pour inculquer aux potaches la culture de gestion des déchets et de rendre propre la cour de récréation et les environs immédiats des écoles. C.I. Sall a aussi magnifié la commission Education et son groupe d'enseignants ayant consacré un mois pour renforcer les élèves pendant les vacances.