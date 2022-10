Sénégal: Mbour - Développement inclusif et participatif dans les localités - Le concept "4H" pour mobiliser les connaissances et sciences des jeunes

Le docteur Idrissa Wade, enseignant et chercheur à l'université Iba Der Thiam de Thiès, coordonnateur du Pôle 4H, un projet financé par l'Usaid "Jeunesse en Agriculture" a animé, le week-end à Mbour, une rencontre regroupant des jeunes.

A l'en croire, à travers différents pôles et universités, le Projet 4H est mis en œuvre. Ainsi, l'université Iba Der Thiam est chargée de sa mise en œuvre dans la région de Thiès.

Pour lui, parler de 4H, c'est parler de développement positif des jeunes. Ceci fait appel à une matérialisation du concept de l'utilisation de la tête, de la matière grise, pouvoir utiliser la main, pouvoir utiliser leur cœur et impulser leur développement personnel au sein de leur famille et de leur communauté, du Sénégal et du monde.

La démarche, selon lui, montre les universités ou l'université, invitée à aller au-devant de la population surtout jeunes pour mobiliser les connaissances et sciences et les utiliser pour le compte des populations. Les Clubs 4H sont attendus dans les communautés à la base et les écoles élémentaires pour favoriser le développement personnel des jeunes mais aussi inclusif et participatif.

Waré Bakhoum, chef d'antenne régionale de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes couvrant les régions de Thiès et Louga et partenaire du Programme 4H, est revenu sur les modules enseignés à des groupes de jeunes à Mbour pour en faire des leaders et les pousser à concevoir leurs propres projets. A l'en croire "les 4H", qui restent un sigle en anglais - Health voulant dire Santé, Heart le cœur, Head la tête et Hands les mains - symbolisent les orientations définies.

Ainsi, la tête, selon lui, signifie la réflexion, le cœur l'empathie ou l'ouverture, les relations avec les autres, ses semblables, les mains la pratique et la bonne santé une fois présents et réunis donnent un jeune harmonieux plein d'entrain et de vitalité pouvant participer au développement de sa communauté. La structuration d'un Club 4H, a été, souligne-t-il, bien enseignée dans l'un des modules, dans le but de permettre aux bénéficiaires d'installer un Club 4H dans leurs localités respectives, à la fin de leur formation, pour contribuer au développement positif des jeunes.