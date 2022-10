Sénégal: Département de Ranérou-Ferlo - La Fondation 221 offre du matériel médical et des consommables d'une valeur estimée à 271 millions de Francs CFA

Alors que le combat du désenclavement est en train d'être gagné, celui de la situation sanitaire est en passe de connaître une avancée non négligeable à travers un partenariat qui lie le Conseil départemental à la Fondation 221.

C'est un important don de matériel médical et des consommables d'une valeur estimée à plus de 271 millions Francs Cfa que l'Ong humanitaire a mis à la disposition des structures de santé du département confrontées à de nombreux défis et des populations de cette zone sylvo-pastorale qui éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner.

Le département de Ranérou, d'une superficie d'environ 15 mille km², se caractérise par le fait d'être la deuxième circonscription la plus vaste du Sénégal et paradoxalement la plus desservie en infrastructures et en équipements où les défis se conjuguent au quotidien. Au-delà de l'urgence formulée dans le cadre du désenclavement, c'est notamment la situation peu reluisante du système sanitaire qui est une pathologie devant laquelle il faut apporter un traitement. Une nécessité d'agir que le nouveau président du Conseil départemental a fait sienne en sonnant le " fast-track " pour des solutions d'urgence.

Le département commence à accueillir des projets et programmes orientés dans le cadre de son désenclavement avec 100 kilomètres de routes et pistes améliorées à construire pour un montant estimé à 54 milliards. Ces actions entreprises par l'Etat du Sénégal qui militent en faveur du renforcement de l'accessibilité des localités de la zone, ont été louablement saluées par les autorités locales et les populations durant la cérémonie de lancement des travaux dédiée à l'événement.

271 millions de Francs CFA en matériel médical et des consommables aux structures sanitaires

Alors que le combat du désenclavement est en train d'être gagné, celui de la situation sanitaire est aussi en passe de connaître une avancée non négligeable à travers un partenariat qui lie le Conseil départemental à la Fondation 221. A cet effet, c'est un important don de matériel médical et des consommables d'une valeur estimée à plus de 271 millions Francs Cfa que l'Ong humanitaire a mis à la disposition des structures de santé confrontées à de nombreux défis et les populations de cette zone sylvo pastorale qui éprouvent d'énormes difficultés pour se faire soigner.

Une action de haute portée, de l'avis du président du Conseil départemental Amadou Dawa Diallo qui porte les marques de la contribution de l'institution qu'il dirige pour accompagner les efforts du gouvernement dans sa réponse aux urgences sanitaires, conformément aux politiques publiques clairement définies par le Président de la République, Macky Sall dans le volet social du plan Sénégal Emergent (Pse). Un acte aussi salutaire pour les populations, selon le maire de la commune de Ranérou qui juge " qu'il n'y a pas plus pernicieux pour l'homme que la maladie et également plus précieux pour lui que la santé ".

L'intervention de la Fondation pour soulager les personnes désavantagées du département qui est loin d'être un choix fortuit, cristallise l'enthousiasme des autorités administratives et celles de la santé, ce que l'adjoint au préfet du département et le médecin-chef du district ont tenu à exprimer. " Ce lot de matériel va renforcer les structures sanitaires du département de Ranérou qui sont souvent confrontées à des problèmes de matériel et également de consommables qui coûtent très cher ", a fait savoir Dr Coly, l'autorité départementale de la santé.

Une bouffée d'oxygène sur le plan sanitaire pour une meilleure prise en charge de la santé des populations d'un département qui se distingue par une insuffisance de personnel et surtout de sages-femmes avec neuf postes de santé sur les 17 qui n'en disposent pas. Un déficit du personnel qui a conduit d'ailleurs au non fonctionnement de plusieurs services, parmi lesquels la chirurgie générale, au sein du centre de santé de Ranérou.

Du fait de l'importance de la quantité et des caractéristiques du matériel, une partie du lot sera octroyée aux différents hôpitaux de la région avec lesquels, le Conseil départemental nouera un partenariat. Ainsi, Amadou Dawa Diallo souhaite que les tarifs assujettis aux soins soient revus à la baisse pour les ressortissants de Ranérou.