Congo-Kinshasa: Maniema - environ 20 villages de Kabambare vidés de leurs habitants

Près de vingt villages se vident de leurs populations dans le territoire de Kabambare (Maniema), a indiqué lundi 3 octobre le président des ressortissants des Bangubangu base Lulindi vivant à Kindu, David Kizee Awazi. Ce déplacement des populations est consécutif aux affrontements armés entre deux factions Maï-Maï. David Kizee Awazi appelle les deux protagonistes à cesser les combats et privilégier la paix ; car " la guerre freine toujours le développement d'un milieu ".

" Je voudrais seulement demander à mes deux frères les Maï-Maï, dirigés par papa Kabala et l'autre camp de Monsieur Mandevu, de cesser les hostilités, de cesser de se battre. Privilégions la paix entre nous, parce que je sais que nous tous nous sommes des frères, nous sommes des frères nous devons privilégier le dialogue et non pas les affrontements ", a affirmé David Kizee Awazi.

Selon lui, la population locale vit les affres de ces affrontements, qui ne font que reculer le développement du milieu.

" Quand les gens entendent qu'il y a insécurité, il y a les gens qui s'affrontent là-bas, ils ne viendront plus investir là chez nous. Donc, ça va freiner le développement même de notre territoire en particulier (Kabambare) et de notre province en général. Et c'est pourquoi je lance aussi un autre appel aux humanitaires de venir en aide à la population actuelle qui est vraiment dans la brousse ", a-t-il expliqué.

Leurs conditions de vie vraiment sont " déplorables à ce jour. C'est pourquoi nous demandons de venir en aide pour que nos frères soient vraiment assistés. Actuellement c'est à peu près villages ", a insisté la même source.